Neu in macOS Sonoma: „Visuelles Nachschlagen“ für Videos

Wer die Spotlight-Suche seines Macs so konfiguriert hat, dass in den Suchergebnissen keine Siri-Vorschläge auftauchen, verpasst eine der neuen Funktionen von macOS Sonoma.

So ist Apples Mac-Betriebssystem in seiner jüngsten Ausgabe nun auch in der Lage, das so genannte „visuelle Nachschlagen„, nicht mehr nur auf Fotos, sondern auch auf Videos anzuwenden – dafür müssen die Siri-Vorschläge in den Systemeinstellungen im Bereich Siri & Spotlight > Spotlight > Suchergebnisse jedoch aktiviert sein.

„Visuelles Nachschlagen“ für Videos

Ist dies der Fall, dürfen sich Anwender über Zusatzinformationen freuen, auf die durch kleine Icons in pausierten Videos hingewiesen wird. Das Nachschlagen wird dabei sowohl in der Quick-Look-Schnellvorschau als auch im QuickTime-Player angeboten.

Quick Look zeigt dafür nun auch bei Videodateien das Info-Symbol, bestehend aus einem kleinen „i“ in einem Kreis mit vorangestelltem Stern, in seiner Titelleiste an, wenn visuelles Nachschlagen für Zusatzinhalte verfügbar ist.

Diese werden in pausierten Videos dann durch ein zusätzliches Icon gekennzeichnet, das den schnellen Zugriff auf Wikipedia-Inhalte, eine Websuche und Fotos zum Thema anbietet.

In Quick Look und QuickTime verfügbar

Im QuickTime Player stehen die Inhalte ebenfalls zur Verfügung, hier müssen diese jedoch erahnt und durch einen Rechtsklick auf das pausierte Video zutage gefördert werden. Zusätzlich zu den Informationen lässt sich das Hauptmotiv im angezeigten Kontextmenü auch mit einem Klick kopieren und anschließend in einer bildverarbeitenden Anwendung weiter nutzen.

Visuelles Nachschlagen versteht sich auf Blumen, Haustiere, Kunst, Pflanzen, Sehenswürdigkeiten und von Apple nicht näher spezifizierte „weitere Objekte“. In den Vereinigten Staaten werden zudem Rezepte angeboten, die zu Speisen und Lebensmitteln passen, die im angezeigten Motiv erkannt werden.