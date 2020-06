Neu in macOS Big Sur: App-Entwickler setzen Akzentfarben

Die Auswahl präferierte Akzentfarbe lässt sich unter macOS schon seit einigen Jahren in den Systemeinstellungen auswählen. Im Bereich Systemeinstellungen > Allgemein > Akzentfarbe lässt sich dafür zwischen Blau, Lila, Rosa, Rot, Orange, Gelb, Grün und Grau wählen.

macOS Big Sur wird die acht Farben um eine weitere, vollständig flexible Option ergänzen, die nicht vom Anwender, sondern vom App-Entwickler selbst gewählt wird: Multicolor.

In der Folge können Mac-Anwendungen so unterschiedliche Auswahl-Farben in Seitenleiste, Benutzeroberfläche und Bedienelementen präsentieren.

Apple selbst beschreibt die Änderungen im Entwickler-Video #10104 („Adopt the new look of macOS“) und geht auch in den überarbeiteten Human Interface Guidelines auf die neue Konfigurationsoption ein.

Video: Adopt the new look of macOS