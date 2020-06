Amazon: Infos zu Steuerermäßigung und Sommerangeboten

Amazon will von morgen an zwei Wochen lang mit Sommerangeboten locken. Der Onlinehändler verspricht für den Zeitraum vom 1. bis 15. Juli attraktive Angebote mit bis zu 40 Prozent Rabatt.

Inwieweit sich das Ganze dann tatsächlich lohnt, bleibt wie immer abzuwarten, doch ist es vielleicht kein Fehler, mit Blick auf bevorstehende größere Anschaffungen die Füße noch ein wenig stillzuhalten. Amazon setzt dabei wie üblich aus eine Kombi aus 24 Stunden gültigen „Angeboten des Tages“ und maximal zwölf Stunden aktiven und regelmäßig wechselnden „Blitzangeboten“.

Die Angebote werden wie üblich alle Produktkategorien berücksichtigen, Highlights verspricht Amazon aus den folgenden Bereichen:

Tablets und Laptops von Microsoft, Huawei und Acer

Smartphones und sturzsichere Schutzhüllen von Samsung, Motorola und Otterbox

LED-Fernseher von LG und Hisense

Ventilatoren und Beleuchtung von Nanoleaf, Rowenta und Philips

Kühl- und Gefrierlösungen von Samsung, Haier und Bauknecht

Camping-Zubehör von Campingaz

Spielzeug von LEGO und Playmobil

Fitness-Uhren von Fitbit, und Garmin

Möbel von Kare Design, Sedus und Songmics

Werkzeuge von Bosch

Umsatzsteuersenkung bei Amazon

Zudem weist das Unternehmen darauf hin, dass von morgen auch auch die Umsatzsteuer für viele Produkte von 19 auf 16 Prozent bzw. 7 auf 5 Prozent gesenkt wird. Amazon kündigt an, die Ermäßigung bei eigenen Produkten direkt an den Kunden weiterzugeben, Amazon-Verkaufspartner treffen die Entscheidung diesbezüglich aber jeder für sich. Auch bei Büchern muss sich das Unternehmen an die Maßgaben der Verlage und damit verbunden die Buchpreisbindung halten.