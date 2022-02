Neu in macOS 12.3: Gut gemeinte Passwort-Tipps einfach wegklicken

Apple hat die Passwortverwaltung, die durch den iCloud-Schlüsselbund sowohl in die mobilen Betriebssysteme iOS und iPadOS als auch in macOS integriert ist, in den vergangenen Monaten immer umfangreicher gestaltet und massiv ausgebaut.

Zuletzt haben wir uns den stattlichen Kapazitäten mit der Verfügbarkeit der ersten Beta von macOS 12.3 gewidmet:

Das nächste Betriebssystem-Update berücksichtigt den auf dem Mac in den Systemeinstellungen abgelegten Passwort-Manager in mehrfacher Hinsicht und erlaubt nun auch das Sichern von Notizen zu bereits vorhandenen Einträgen.

Diese lassen sich in einer ordentlichen Listenübersicht einsehen, werden mit dem zugehörigen Webseiten-Icon angezeigt, können importiert und exportiert werden und verstehen sich auf die Nutzung zusätzlicher Einmal-Passwörter, für die Zwei-Faktor-Autorisierung auf entsprechend vorbereiteten Webseiten.

Passwort-Hinweise dauerhaft ausblenden

Für einen Großteil der Neuerungen in Apples Passwortverwaltung ist bei Apple das selbe Team zuständig, das auch für die Entwicklung des Safari-Browsers verantwortlich zeichnet.

Zu diesem gehört der Apple-Ingenieur Ricky Mondello, der auf dem Kurznachrichtenportal Twitter immer wieder spannende Info-Häppchen zu neuen Funktionen preisgibt. Jüngste Wortmeldung: Die gut gemeinten Sicherheitswarnmeldungen des iCloud-Schlüsselbund lassen sich unter macOS 12.3 und iOS 15.4, einmal zur Kenntnis genommen, nun auch vollständig ausblenden.

Damit muss sich fortan niemand mehr daran erinnern lassen, dass das (vielleicht von der eigenen IT-Abteilung vorgegebene) Passwort zu leicht erraten werden kann. Vorhandene Hinweise lassen sich so systematisch durcharbeiten und so bei all jenen Passwörtern komplett entfernen, die ohnehin nicht geändert oder auf Basis der Vorschläge des Apple-Betriebssystems angepasst werden können.