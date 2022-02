Ring: Stick Up Cam erhält fernsteuerbares Kamerastativ

Die Schwenk- und Kipphalterung ist jetzt auf ring.com in den Farben Weiß und Schwarz für 44,99 Euro erhältlich. Inklusive Netzteil kostet die Halterung 54,99 Euro, im Bundle mit der Stick Up Cam 129,99 Euro.

Anwender die bereits über eine Stick Up Cam Plug-In verfügen, können die Schwenk- und Kipphalterung ohne zusätzliche Stromquelle nutzen. Wer auf eine Stick Up Cam Battery setzt oder die Stick Up Cam Solar nutzt, benötigt zur Stromversorgung der Halterung ein Netzteil für den Innen- und Außenbereich, das separat oder als Paket zusammen mit der Halterung erhältlich ist.

Neben der horizontalen Drehung von 340° gestattet die Halterung eine vertikale Neigung von 60° und will bisher blinde Flecken so sichtbar machen.

Bei der neuen Schwenk- und Kipphalterung handelt es sich um ein fernsteuerbare Kamerastati. Die motorisierte Halterung verwandelt die Stick Up Cam (3. Generation) in ein Gerät mit 340°-Sichtfeld und der Möglichkeit, nach oben, unten, links und rechts zu blicken. Das Ergebnis: Ein umfassender Panoramablick auf die gesamte Umgebung.

Der auf Überwachungskameras spezialisierte Anbieter Ring hat eine neue Schwenk- und Kipphalterung für den Innen- und Außenbereich vorgestellt, die sich in Kombination mit der Ring Stick Up Cam einsetzen lässt.

Insert

You are going to send email to