LibreOffice 7.3 ist da: Die neuen Funktionen im Video

Die Neuerungen sind vielfältiger Natur. So lassen sich Tabellen-Zellen jetzt auch auf Basis ihrer Hintergrundfarbe filtern, das Öffnen von XLSX-Dokumenten aus Microsoft Excel wurde beschleunigt und in Writer gezeichnete Formen lassen sich nun auch um Weblinks ergänzen.

Die Installation des Software-Paketes auf dem Mac, die wir grundsätzlich empfehlen, erfolgt in zwei Schritten: Erst wird LibreOffice in der aktuellen Version aufgespielt. Dann besorgt man sich die deutschen Sprachpakete als zusätzlichen Download und lässt diese quasi über die Installation hinweg aufspielen. Fertig.

Das kostenfreie Bürosoftware-Paket LibreOffice ist in Version 7.3 erschienen und bringt einen ganzen Stapel von Verbesserungen mit, den die für den spendenfinanzierten Download verantwortliche Document Foundation nicht nur im offiziellen Changelog notiert, sondern auch in einem kurzen Übersichtsvideo demonstriert, das wir im Anschluss eingebettet haben.

Insert

You are going to send email to