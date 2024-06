Neu in iPadOS 18: Rechner-App mit mathematischen Notizen

Apple hat für das neue iPad-Betriebssystem, iPadOS 18, eine angepasste Taschenrechner-App angekündigt, die speziell für den Einsatz auf den großen iPad-Displays und für die Nutzung mit dem Apple Pencil optimiert wurde.

Die Rechner-App soll sowohl grundlegende als auch wissenschaftliche Berechnungen ermöglichen und beinhaltet neue Werkzeuge wie eine Verlaufsübersicht und eine Einheitenumrechnung.

Mathematische Notizen mit dem Apple Pencil

Eine der herausragenden Neuerungen sind die von Apple so genannten “mathematischen Notizen”. Mit dieser Funktion können Nutzer mit handschriftlicher Eingabe nicht nur grundlegende mathematische Operationen durchführen, sondern auch alle Funktionen des wissenschaftlichen Taschenrechners nutzen.

Sind die mathematischen Notizen über den neuen Umschalter aktiviert, können Nutzer Variablen zuweisen, diese in Gleichungen und Graphen verwenden und dann auch im Nachhinein noch anpassen, um zu sehen, wie diese die Ergebnisse beeinflussen. Zudem können mathematische Notizen sowohl in der Rechner-App als auch in der Notizen-App gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden.

Die Eingabe von mathematischen Ausdrücken, die Zuweisung von Variablen und das Plotten von Graphen können sowohl mit dem Apple Pencil als auch per Tastatureingabe erfolgen. Der Taschenrechner löst Ausdrücke dabei wahlweise direkt nach Eingabe eines Gleichheitszeichens und trägt das Ergebnis ein oder schlägt das Ergebnis lediglich vor – die Übernahme durch den Anwender erfolgt hier optional.

Verlauf und Einheitenumrechnung

Die aktualisierte Taschenrechner-App bietet nun zudem die Möglichkeit, auf einen Verlauf vergangener Berechnungen zuzugreifen. Die Einheitenumrechnung, die ebenfalls über die “mathematischen Notizen” angesteuert werden kann, ist ein weiteres Highlight der neuen Rechner-App.

Noch vor wenigen Jahren hat Apple die Abstinenz des Taschenrechners auf dem iPad damit begründet, noch keine optimale Lösung für die Nutzung auf dem großen Display gefunden zu haben.