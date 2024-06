Höhenverstellbare Schreibtische: Vierbeiner und integriertes Rückentraining

Wir haben in der Vergangenheit ja schon verschiedene Modelle der höhenverstellbaren Schreibtische von Maidesite vorgestellt. Der Anbieter hat jetzt zwei neue Tischgestelle im Programm, die mit außergewöhnlichen Merkmalen auf sich aufmerksam machen.

Zunächst einmal bietet Maidesite mit dem T4 Pro Plus jetzt ein Tischgestell an, das mit vier einzelnen Füßen ausgestattet ist. Normalerweise sind wir es bei höhenverstellbaren Schreibtischen ja gewohnt, dass links und rechts jeweils ein breiterer Tischfuß auf einer länglichen Bodenauflage sitzt.

Dem T4 Pro Plus von Maidesite sieht man dann auch nicht auf den ersten Blick an, dass es sich hier ebenfalls um einen höhenverstellbaren Schreibtisch handelt. Direkt unter der Tischplatte sind dann zwei Motoren versteckt, die jeweils für sich die Höhenverstellung von zwei Tischbeinen übernehmen.

Während man in klassischen Bürosituationen vermutlich ebenso gut mir der Standardoptik von höhenverstellbaren Arbeitsplätzen auskommt, macht sich das vierbeinige Modell besonders gut, wenn man viel Platz hat und der Tisch mehr oder weniger frei steht. Preislich liegt der mit bis zu 200 Kilogramm belastbare T4 Pro Plus dann aber auch deutlich über den Standardmodellen von Maidesite, aktuell werden für das Gestell 499,99 Euro fällig.

Maidesite TO1 Pro mit automatischem Rückentraining

Das ebenfalls neue Modell Maidesite TO1 Pro setzt dagegen auf das klassische Zweifußdesign, sorgt jedoch mit einer interessanten Zusatzfunktion für unsere Aufmerksamkeit. Der Tisch verfügt über einen sogenannten „Smart Spine“-Modus, der sich positiv auf die Rückengesundheit auswirken soll.

Höhenverstellbaren Schreibtische und der damit mögliche Wechsel der Arbeitshöhe und -position sind ja ohnehin schon allein aus gesundheitlichen Gründen zu empfehlen. Das neue Tischgestell von Maidesite bietet ergänzend dazu noch einen Zusatzmodus an, der sich laut Hersteller positiv auf die Rückengesundheit auswirken soll.

Startet man den „Smart Spind“-Modus, so hebt sich der Tisch im Verlauf von drei Minuten langsam um zwölf Zentimeter an, bleibt zwei Minuten in dieser Position und senkt sich anschließend wieder mit der gleichen Geschwindigkeit. Dieser Zyklus läuft dann insgesamt 70 Minuten lang und die langsame Änderung der Tischhöhe soll dabei keinerlei Einfluss auf die Konzentration und Arbeit haben, jedoch für eine positive Bewegung der Wirbelsäule und Rückenmuskulatur sorgen.

Das Gestell für den Maidesite TO1 Pro ist derzeit ab 229,99 Euro beim Hersteller erhältlich.