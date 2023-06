Neu in iPadOS 17: Externe Webcams direkt am iPad nutzen

Mit der Einführung des so genannten Stage Managers, dem umfangreichen Support für Eingabegeräte und der Unterstützung für den Anschluss externer Displays hat Apple das iPad mehr und mehr zu einem Gerät werden lassen, das sich auch auf Büro-Arbeitsplätzen wohl fühlt.

Für Monitore mit integrierten Kameras

Für eben jenen Einsatzzweck, also der Nutzung des iPads an einem externen Monitor, wird Apple im Herbst nun eine Funktion nachliefern, die viele Anwender in der Praxis bereits vermisst haben dürften: die Unterstützung von externen Webcams.

So war es bislang zwar schon möglich das iPad mit einem externen Monitor wie dem Apple Studio Display zu verbinden, die dort integrierte Webcam lies sich von Apples Tablet allerdings nicht nutzen und führte beim Aufbau neuer Videoanrufe dann dazu, dass der Kopf wieder zur FaceTime-Kamera des iPads gedreht werden musste.

Hier rüstet iPadOS 17 nun nach. Wie genau, erklärt Nikolas Gelo in der WWDC Video-Session #10106 („Support external cameras in your iPadOS app“), der im Kamerasoftware-Team von Apple angestellt ist.

Auch USB-Kameras werden unterstützt

So werden sich externe Kameras nicht nur von System-Anwendungen wie FaceTime nutzen lassen, auch Drittanbieter-Applikationen haben Zugriff auf vorhandene Webcams.

Die übrigens unabhängig davon, ob diese direkt im Monitor integriert sind oder per USB-Kabel mit diesem verbunden wurden. Sobald der externe Monitor und das iPad eine Verbindung hergestellt haben, kann auch der Webcam-Zugriff erfolgen. Das iPad profitiert hier dann auch von Funktionen wie Center Stage oder der Weichzeichnung des Hintergrunds.

Wichtig ist: Mit vollem Funktionsumfang werden Drittanbieter-Applikationen die externen Webcams erst nutzen können, wenn deren Anwendungen für iPadOS 17 optimiert wurden.