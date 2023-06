Apple Vision Pro: So funktionieren Tastatur und die sechs Handgesten

Was die Manipulation von Objekten im Sichtfeld der Mixed-Reality-Brille angeht, bietet Apple den Nutzern der Apple Vision Pro sechs unterschiedliche Handgesten an: Den Tap, den Doppel-Tap, Greifen und Halten, Greifen und Ziehen, Zoomen und Rotieren.

Unter anderem werden diese eine vollwertige Bildschirm-Tastatur mit beiden Händen nutzen können und sollen sich auch in anderen Bereichen des neuen Betriebssystems auf den so genannten „direct touch“ verlassen können, also auf die direkte Manipulation von Bildschirminhalten mit den Fingern.

Apple ist in der WWDC Video-Session #10073 („Design for spatial input“) genauer auf die Eingabeoptionen eingegangen, die Nutzern der Virtual-Reality-Brille Apple Vision Pro zur Verfügung stehen werden.

