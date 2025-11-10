ifun.de — Apple News seit 2001. 45 088 Artikel

Dr.Buho-Entwickler erweitern Angebot

Neu für den Mac: BuhoBarX und BuhoLaunchpad
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Das Entwicklerstudio Dr.Buho ist mit zwei neuen Anwendungen für den Mac am Start. Bislang war Dr.Buho vor allem durch Anwendungen wie den Speicheroptimierer BuhoCleaner und BuhoNTFS für den Zugriff auf NTFS-Volumes bekannt. Jetzt erweitern ein Menüleisten-Manager und eine Launchpad-Alternative das Produktportfolio der Entwickler.

Menüleisten-Manager

BuhoBarX soll es ermöglichen, die Menüleiste von macOS übersichtlicher zu gestalten. Die App soll sich insbesondere auf Geräten mit der Display-Aussparung „Notch“ hilfreich zeigen, wo Symbole von Menüleisten-Apps zum Teil gar nicht mehr sichtbar sind. BuhoBarX blendet diese aus und stellt sie, ähnlich wie auch bei anderen Menüleistenmanagern der Fall, bei Bedarf in einem separaten Bereich dar.

Buhobarx

Die Software ermöglicht es, einzelne Symbole nur bei Bedarf einzublenden, um den Umfang der Menüleiste zu reduzieren. Begleitend kann man eigene Layouts für den dauerhaft sichtbaren und den versteckten Bereich der Menüleiste anlegen. Um die Darstellung zusätzlich anzupassen, lässt sich mithilfe von BuhoBarX auch der Abstand zwischen den Symbolen verändern.

BuhoBarX lässt sich kostenlos testen. Der Kaufpreis für die App beträgt im Rahmen einer aktuellen Sonderaktion 7,99 Euro.

Launchpad-Alternative für macOS Tahoe

BuhoLaunchpad will derweil die mit macOS Tahoe nicht mehr verfügbare Apple-Anwendung Launchpad ersetzen. Die App zeigt installierte Programme in der bekannten Rasteransicht an und ermöglicht es, die einzelnen Anwendungen darin per Drag-and-Drop neu anzuordnen oder in Ordnern zusammenzufassen.

Buholaunchpad

Eine integrierte Suche ermöglicht es, dass sich die Programme schnell auffinden lassen. Die Rasterdarstellung kann zudem an die persönliche Arbeitsweise angepasst werden, beispielsweise indem man die Programme auf mehreren unterschiedlichen Seiten organisiert.

BuhoLaunchpad lässt sich sowohl mit der Maus als auch über die Pfeiltasten auf der Tastatur oder mithilfe von Trackpad-Gesten bedienen. Die App kann ebenfalls kostenlos geladen und ausprobiert werden. Der Kaufpreis wurde ebenfalls vorübergehend auf 7,99 Euro reduziert.
10. Nov. 2025 um 10:41 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.088 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45088 Artikel in den vergangenen 8784 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven