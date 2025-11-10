Neu für den Mac: BuhoBarX und BuhoLaunchpad

Das Entwicklerstudio Dr.Buho ist mit zwei neuen Anwendungen für den Mac am Start. Bislang war Dr.Buho vor allem durch Anwendungen wie den Speicheroptimierer BuhoCleaner und BuhoNTFS für den Zugriff auf NTFS-Volumes bekannt. Jetzt erweitern ein Menüleisten-Manager und eine Launchpad-Alternative das Produktportfolio der Entwickler.

Menüleisten-Manager

BuhoBarX soll es ermöglichen, die Menüleiste von macOS übersichtlicher zu gestalten. Die App soll sich insbesondere auf Geräten mit der Display-Aussparung „Notch“ hilfreich zeigen, wo Symbole von Menüleisten-Apps zum Teil gar nicht mehr sichtbar sind. BuhoBarX blendet diese aus und stellt sie, ähnlich wie auch bei anderen Menüleistenmanagern der Fall, bei Bedarf in einem separaten Bereich dar.

Die Software ermöglicht es, einzelne Symbole nur bei Bedarf einzublenden, um den Umfang der Menüleiste zu reduzieren. Begleitend kann man eigene Layouts für den dauerhaft sichtbaren und den versteckten Bereich der Menüleiste anlegen. Um die Darstellung zusätzlich anzupassen, lässt sich mithilfe von BuhoBarX auch der Abstand zwischen den Symbolen verändern.

BuhoBarX lässt sich kostenlos testen. Der Kaufpreis für die App beträgt im Rahmen einer aktuellen Sonderaktion 7,99 Euro.

Launchpad-Alternative für macOS Tahoe

BuhoLaunchpad will derweil die mit macOS Tahoe nicht mehr verfügbare Apple-Anwendung Launchpad ersetzen. Die App zeigt installierte Programme in der bekannten Rasteransicht an und ermöglicht es, die einzelnen Anwendungen darin per Drag-and-Drop neu anzuordnen oder in Ordnern zusammenzufassen.

Eine integrierte Suche ermöglicht es, dass sich die Programme schnell auffinden lassen. Die Rasterdarstellung kann zudem an die persönliche Arbeitsweise angepasst werden, beispielsweise indem man die Programme auf mehreren unterschiedlichen Seiten organisiert.

BuhoLaunchpad lässt sich sowohl mit der Maus als auch über die Pfeiltasten auf der Tastatur oder mithilfe von Trackpad-Gesten bedienen. Die App kann ebenfalls kostenlos geladen und ausprobiert werden. Der Kaufpreis wurde ebenfalls vorübergehend auf 7,99 Euro reduziert.