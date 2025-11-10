Grand Theft Auto VI soll jetzt erst im November 2026 erscheinen

Rockstar Games hat die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ein weiteres Mal verschoben. Statt des zuletzt für Mai kommenden Jahres angekündigten Starts müssen sich Fans der Spielereihe mit Kultcharakter ein halbes Jahr länger gedulden. Die Entwickler versprechen nun, dass „Grand Theft Auto VI“ am 19. November 2026 in den Handel kommt.

Der Herausgeber Rockstar Games betont, dass man die Treue und Geduld der Nutzer zu schätzen wisse. Der erneute Aufschub um mehrere Monate sei jedoch nötig, um sicherzustellen, dass die Qualität des Spiels die Erwartungen der Nutzer erfüllt.

Rückkehr nach Vice City

In „Grand Theft Auto VI“ gibt es ein Wiedersehen mit Vice City. Die Handlung des Spiels kehrt in den fiktiven Bundesstaat Leonida zurück, dessen Metropole an die amerikanische Stadt Miami angelehnt ist.

Im Zentrum des Spiels stehen Jason Duval und Lucia Caminos. Jason ist zwischen Kleinkriminellen aufgewachsen und hält sich im Anschluss an seine Zeit bei der US Army mit kriminellen Kleinjobs und Schmugglertätigkeiten über Wasser. Lucia hat wesentliche Teile ihrer Jugend im Staatsgefängnis von Leonida verbracht. Nach der Entlassung setzt sie alles daran, ihr Leben neu zu ordnen und einen Ausweg aus der endlosen Spirale aus Armut und Gewalt zu finden.

Nach einem gescheiterten Betrugsversuch geraten die beiden in einen Strudel aus Gewalt und Abhängigkeiten und sehen sich einer kriminellen Struktur gegenüber, die weit über Vice City hinausreicht.

Ein Jahr Verspätung

Die offene Spielwelt von „Grand Theft Auto VI“ soll den Entwicklern des Spiels zufolge die bislang umfangreichsten Möglichkeiten in der Geschichte der Spielereihe bieten und besonders detailliert gestaltet sein.

Rockstar Games arbeitet inzwischen länger als zehn Jahre an dieser Fortsetzung. Die Veröffentlichung war zunächst für diesen Herbst geplant, wurde dann auf das Frühjahr 2026 und jetzt ein weiteres Mal verschoben. Wenn nun nichts weiter dazwischen kommt, wird „Grand Theft Auto VI“ im November kommenden Jahres ein Jahr später als ursprünglich angekündigt endlich erhältlich sein.

Laut den Entwicklern wird das Spiel zu Beginn ausschließlich für die aktuellen Modelle der PlayStation und der Xbox erhältlich sein.