Erneut um 6 Monate verschoben
Grand Theft Auto VI soll jetzt erst im November 2026 erscheinen
Rockstar Games hat die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ein weiteres Mal verschoben. Statt des zuletzt für Mai kommenden Jahres angekündigten Starts müssen sich Fans der Spielereihe mit Kultcharakter ein halbes Jahr länger gedulden. Die Entwickler versprechen nun, dass „Grand Theft Auto VI“ am 19. November 2026 in den Handel kommt.
Der Herausgeber Rockstar Games betont, dass man die Treue und Geduld der Nutzer zu schätzen wisse. Der erneute Aufschub um mehrere Monate sei jedoch nötig, um sicherzustellen, dass die Qualität des Spiels die Erwartungen der Nutzer erfüllt.
Rückkehr nach Vice City
In „Grand Theft Auto VI“ gibt es ein Wiedersehen mit Vice City. Die Handlung des Spiels kehrt in den fiktiven Bundesstaat Leonida zurück, dessen Metropole an die amerikanische Stadt Miami angelehnt ist.
Im Zentrum des Spiels stehen Jason Duval und Lucia Caminos. Jason ist zwischen Kleinkriminellen aufgewachsen und hält sich im Anschluss an seine Zeit bei der US Army mit kriminellen Kleinjobs und Schmugglertätigkeiten über Wasser. Lucia hat wesentliche Teile ihrer Jugend im Staatsgefängnis von Leonida verbracht. Nach der Entlassung setzt sie alles daran, ihr Leben neu zu ordnen und einen Ausweg aus der endlosen Spirale aus Armut und Gewalt zu finden.
Nach einem gescheiterten Betrugsversuch geraten die beiden in einen Strudel aus Gewalt und Abhängigkeiten und sehen sich einer kriminellen Struktur gegenüber, die weit über Vice City hinausreicht.
Ein Jahr Verspätung
Die offene Spielwelt von „Grand Theft Auto VI“ soll den Entwicklern des Spiels zufolge die bislang umfangreichsten Möglichkeiten in der Geschichte der Spielereihe bieten und besonders detailliert gestaltet sein.
Rockstar Games arbeitet inzwischen länger als zehn Jahre an dieser Fortsetzung. Die Veröffentlichung war zunächst für diesen Herbst geplant, wurde dann auf das Frühjahr 2026 und jetzt ein weiteres Mal verschoben. Wenn nun nichts weiter dazwischen kommt, wird „Grand Theft Auto VI“ im November kommenden Jahres ein Jahr später als ursprünglich angekündigt endlich erhältlich sein.
Laut den Entwicklern wird das Spiel zu Beginn ausschließlich für die aktuellen Modelle der PlayStation und der Xbox erhältlich sein.
Oh Mann seid ihr aber schnell. Das weiß man doch schon zwei Tage.
Ifun hat halt auch mal Wochenende
Und trotzdem kam selbst die Meldung noch vor GTA VI.
Die Seite hier macht alles mit Leidenschaft und nicht nur mit Schnelligkeit. Wieso man einen solch herablassenden Kommentar verfassen muss, verstehe ich nicht. Vielleicht ist das hier die falsche Seite für dich.
Seid nett zueinander …
Wow seid ihr mit der Meldung früh dran …
Die Verschiebung ist doch logisch. Solange GTA 5 und Online noch Millionen in die Kasse spülen, warum sollte man dann schon ein neues Produkt auf den Markt werfen. Was wohl schon im Sommer fertig sein wird. ;-) Wenn einfach alle sagen würden, wir spielen kein GTA 5/Online mehr, würde es auch schneller gehen. Ganz einfach Angebot und Nachfrage.
Das ist sicher nicht der Grund. Aber damit können sie sich so eine Verzögerung auf jeden Fall problemlos leisten. Am Ende wollen sie keine Negativschlagzeilen, weil die erste Version Bugs enthält. Und VI soll ja auch wieder jahrelang Geld in die Kassen spülen. Also lieber so als anders
Halbe Milliarde Dollar jedes Jahr durch Mikrotransaktionen und NICHT DER GRUND? Das Spiel ist 12 Jahre alt. Wer zum Geier möchte einfach so eine Einnahmequelle begraben? GTA6 hat bisher nach Schätzungen 1-2 Milliarden Euro gekostet.
Dann bräuchten sie auch kein VI für Millionen erstellen. Sie werden mit der neuen Version genauso viel Geld mit Micro-Transaktionen machen. Aber nur wenn es so gut läuft wie man es erwartet. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Daher sehe ich die Argumentation nicht, dass sie es nur wegen dem Geldverdienen hinaus zögern.
Und wer glaubt, dass es bis zum 26. November nicht noch ein weiteres Mal verschoben wird, glaubt an den digitalen Weihnachtsmann.
Dass das bisherige Datum im Mai nicht ernst zu nehmen war, ist keine Überraschung. Take2 würde sich niemals die umsatzstärksten Monate über Weihnachten nehmen lassen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer recht hat. Die einen behaupten, das Spiel sei längst fertig und Take2 habe es nur wegen des Weihnachtsgeschäfts verschoben. Die anderen behaupten, das Spiel werde noch einmal auf Ende 2027 verschoben.
Es gibt drei Termine im Jahr 2026, an denen entweder die nächste Verschiebung verkündet wird oder alles nach Plan läuft. Die nächsten Earnings Calls finden am 04.02.26, 13.05.26 und 09.08.26 statt.
Dabei hat Take2 auf vergangenen Earning Calls schon öfter verkündet, dass bei GTA 6 alles nach Plan verläuft, nur um ein paar Monate später zu verkünden, dass sie noch Zeit brauchen. Der selbst erzeugte Druck und Hype sind enorm. Ich weiß nicht, ob Rockstar diese Erwartungen erfüllen kann. Selbst wenn sie noch drei weitere Jahre Zeit bekämen.
GTA ist kein Spiel was auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen ist!
GTA 5 spielt seit Jahren immense Summen ein und zwar durchgehend.
Und GTA 6 wird das ganze nochmals locker toppen. Weihnachten hin, oder her.
iFun Meldung aber wirklich nur ganz knapp vor GTA VI ;-)
Schon der 3te Kommentar. Mit dem gleichen Inhalt…. Wenn ihr es schon früher wisst. Dann behaltet es doch bitte für Euch. Langsam nervt es!
Völlig egal wann es raus kommt. Hauptsache es ist zu dem Zeitpunkt vernünftig spielbar und keine Bananensoftware, wie beispielsweise CyberPunk o.ä. damals, als ewig nachgepatcht werden musste. Die Entwickler und QS sollen sich die Zeit nehmen, was vernünftiges anzubieten. Dann können sie auch gern nochmal verschieben. Wird ja sowieso wieder eine Laufzeit von gut 10 Jahren haben, wie schon der Vorgänger.
Gott sei Dank, da hat mein Pile of Shame doch noch eine Chance.
Perfekt dann zum Release der nicht vorhandenen PS6 :)
Dann Kauf ich mir es erst 2027 mit der PS6.
Da wirst du aber vermutlich die PS5 Version spielen. Eine PS6 Version wird es erst geben, wenn genug PS5 Einheiten verkauft wurden.