Im Dezember haben wir über die damals von Amazon erstmal nur in den USA bereitgestellte Möglichkeit berichtet , Alexa-Timer und Wecker per Handgeste abzustellen. Jetzt findet sich die Funktion auch auf den ersten Echo-Geräten in Deutschland. Vorausgesetzt wird hierfür allerdings ein Echo Show 8 der zweiten Generation oder ein Echo Show 10 der dritten Generation. Ob oder eher wann Amazon die Funktion auf weiteren Modellen bereitstellen wird – der Echo Show 15 wäre hierfür beispielsweise prädestiniert – ist bislang nicht bekannt.

Jetzt auch in Deutschland Neu beim Echo Show: Timer und Wecker per Handgeste abstellen

