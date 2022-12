Zum Start steht die neue Funktion auf dem Echo Show 8 in der zweiten Generation und dem Echo Show 10 in der dritten Generation bereit. Wie alle Kamerafunktionen der Geräte kann der Nutzer selbst entscheiden, ob er die neue Option nutzen will und die Gestensteuerung nach ihrer Bereitstellung über die Geräteeinstellungen aktivieren.

Amazon beschreibt die neuen Gesten als eine Möglichkeit, mit Alexa zu interagieren, ohne seine Stimme zu verwenden oder auf den Bildschirm tippen zu müssen. Um beispielsweise einen Timer-Alarm zu stoppen, genügt es, wenn man seine Hand so anhebt, dass die Handfläche in Richtung der Kamera des Geräts zeigt.

Vorab in den USA Neue Alexa-Funktionen: Timer-Alarm per Handgeste abbrechen

