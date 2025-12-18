Prime Video im Januar 2026: Serienrückkehr und neue Showformate

Der Jahresauftakt bei Prime Video setzt im Januar 2026 auf eine Mischung aus deutschen Produktionen, internationalen Serien und aufwendig inszenierten Showformaten.

Der Streamingdienst bündelt zum Start des neuen Jahres zudem mehrere Eigenproduktionen, die gezielt auf breite Zielgruppen ausgerichtet sind.

Deutscher Filmstart und internationale Serien

Im Mittelpunkt des Programms steht der deutsche Originalfilm „Der Tiger“, der ab dem 2. Januar verfügbar ist. Nach einem vorangegangenen Kinostart erscheint der Antikriegsfilm weltweit im Streaming-Angebot. Erzählt wird eine Geschichte vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, die weniger auf Schlachtszenen als auf die psychische Belastung der Figuren setzt.

Ebenfalls im Januar startet die zweite Staffel der Wettbewerbsshow „Beast Games“. Das Format kombiniert klassische Spielshow-Elemente mit groß angelegten Aufgaben und erscheint wöchentlich in mehreren Episoden. Prime Video knüpft damit an den Erfolg der ersten Staffel an und setzt weiterhin auf international skalierbare Unterhaltungsformate.

Mit „Steal“ ergänzt ab dem 21. Januar eine neue Thriller-Serie das Angebot. Die Handlung spielt überwiegend in einem Bürokomplex und entwickelt sich aus einer eskalierenden Ausnahmesituation heraus. Der Fokus liegt auf moralischen Entscheidungen und den Folgen wirtschaftlicher Machtstrukturen, die aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden.

Showformate, Action und Sportdokumentation

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf „Yes or No Games“, einer neuen deutschen Quizshow. Das Format kombiniert klassische Entscheidungsfragen mit virtuellen Spielumgebungen, die technisch durch großflächige LED-Installationen umgesetzt werden. Für Zuschauer werden die Abläufe vereinfacht dargestellt, während Kandidaten unter Zeitdruck zwischen zwei Antwortmöglichkeiten wählen müssen. Alle Folgen stehen ab Mitte Januar auf Abruf bereit.

Zum Monatsende erweitert der Actionfilm „The Wrecking Crew“ das Programm. Die Produktion mit Jason Momoa (Aquaman) und Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) setzt auf klassische Genre-Motive mit humorbetonten Dialogen und aufwendigen Actionszenen.

Abgerundet wird das Januar-Angebot durch neue Folgen der Dokureihe „Downhill Skiers“. Die Serie begleitet eine Saison im alpinen Skiweltcup und konzentriert sich auf Trainingsalltag, Verletzungen und mentale Belastungen der Athleten. Neben Rennszenen stehen persönliche Rückschläge und Comebacks im Mittelpunkt.

