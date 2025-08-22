Netflix im September: Diese Filme und Serien kommen neu

Unten haben wir die Film- und Serien-Neuzugänge bei Netflix im September mitsamt den uns übermittelten Infotexten nach Datum sortiert für euch zusammengestellt. Zunächst ein paar der in der Pressemeldung von Netflix hervorgehobenen Highlights.

Die Highlights

Alle Filme und Serien nach Datum sortiert

3. September

Wednesday: Staffel 2 Teil 2: Wednesday kämpft darum, ihre übernatürlichen Kräfte wiederzuerlangen, um Enid und andere in Nevermore vor dem Tod zu bewahren.

5. September

Countdown: Canelo v Crawford: Erleben Sie Canelo Álvarez und Terence Crawford privat und im Trainingscamp, wo sie sich die beiden Profiboxer auf ihren Top-Supermittelgewichtskampf vorbereiten.

Inspector Zende: (Film) Als der Serienmörder Carl Bhojraj aus dem Gefängnis ausbricht und in Mumbai auftaucht, muss Inspector Zende den gerissenen Flüchtigen erneut fassen.

Love Con Revenge: Die Rache der Betrogenen: Betrogene Opfer von Liebes-Scams kämpfen darum, ihr Leben neu aufzubauen, unterstützt von Cecilie Fjellhøy und Privatdetektivin Brianne Joseph.

7. September

Kaoru und Rin: Als der imposante Rintaro die aufgeschlossene Kaoruko trifft, kommen sich die beiden unerwartet näher. Es gibt nur ein Problem: Ihre benachbarten Schulen hassen einander.

8. September

Her Mother’s Killer: Staffel 2: Während Mejía im Gefängnis sitzt, blicken Analía und Pablo in die Zukunft. Doch ein unerbittlicher neuer Feind droht alles zu zerstören, was sie aufgebaut haben.

9. September

Kiss or Die: In einem Improvisationsdrama messen sich Comedians, indem sie den Avancen verführerischer Co-Stars widerstehen und den ultimativen Kuss liefern.

10. September

Die toten Frauen: Diese Serie erzählt die Geschichte der Baladro-Schwestern, die sich in den 1960er-Jahren in Mexiko ein Bordell-Imperium aufbauen – und dabei skrupellos morden.

Die toten Frauen: Diese Serie erzählt die Geschichte der Baladro-Schwestern, die sich in den 1960er-Jahren in Mexiko ein Bordell-Imperium aufbauen – und dabei skrupellos morden.

Love Is Blind: Brazil: Staffel 5: Eine neue Gruppe Teilnehmer*innen über 50 sucht nach der wahren Liebe, um zu zeigen, dass Romantik kein Alter kennt.

Love is Blind: France: In Kabinen lernen sich französische Singles kennen, daten und verloben sich, ohne einander gesehen zu haben.

aka Charlie Sheen: Der Schauspieler spricht in einer zweiteiligen Doku über Aufstieg, Absturz und den Weg zurück.

In Kabinen lernen sich französische Singles kennen, daten und verloben sich, ohne einander gesehen zu haben. aka Charlie Sheen: Der Schauspieler spricht in einer zweiteiligen Doku über Aufstieg, Absturz und den Weg zurück.

11. September

Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht: Kurze Affären, App-Bekanntschaften und chaotische Männer – Amanda hat wenig Erfolg beim Dating, gibt aber nicht auf.

Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht: Kurze Affären, App-Bekanntschaften und chaotische Männer – Amanda hat wenig Erfolg beim Dating, gibt aber nicht auf.

Beauty in Black: Staffel 2: Kimmie übernimmt das Bellarie-Imperium und gerät in einen Machtkampf voller Verrat, Habgier und Gefahr.

Kontrabida Academy: (Film) Eine Restaurantangestellte wird in eine Schule für Filmbösewichte teleportiert und entdeckt, wie sie sich rächen kann.

12. September

Ratu Ratu Queens: The Series: Vier Frauen verlassen Indonesien, schließen Freundschaft und müssen sich in New York mit exzentrischen Dilemmas auseinandersetzen.

Ratu Ratu Queens: The Series: Vier Frauen verlassen Indonesien, schließen Freundschaft und müssen sich in New York mit exzentrischen Dilemmas auseinandersetzen.

You and Everything Else: Die Wege zweier Freundinnen trennen sich – bis eine die andere auf ihrem letzten Weg begleiten soll.

Las Maldiciones: Vor einer wichtigen Abstimmung verschwindet die Tochter eines Gouverneurs; Ambition und Geheimnisse stellen ihn vor eine Wahl.

The Wrong Paris: (Film) Dawn glaubt, an einer Dating-Show in Paris (Frankreich) teilzunehmen, landet aber in Paris, Texas – und trifft dort auf den Cowboy-Bachelor.

Beauty and the Bester: Der Facebook-Vergewaltiger: Eine Dokuserie beleuchtet die rätselhafte Verbindung zwischen Dr. Nandipha Maguduma und Thabo Bester.

17. September

Next Gen Chef: 21 Kochtalente treten am Culinary Institute of America um den Sieg und 500.000 US-Dollar an.

Next Gen Chef: 21 Kochtalente treten am Culinary Institute of America um den Sieg und 500.000 US-Dollar an.

1670: Staffel 2: Ein plötzlicher Todesfall eröffnet neue Möglichkeiten; Jan Paweł und seine Familie stiften Chaos, um die Führung zu übernehmen.

Matchroom: Die größten Sport-Showmaster: Doku über Barry und Eddie Hearn und den Versuch, ihre Sportmarketing-Agentur weiter auszubauen.

18. September

Black Rabbit: Ein Star der New Yorker Gastroszene wird in die Unterwelt gezogen, als sein Bruder mit einem Kredithai wieder auftaucht.

Black Rabbit: Ein Star der New Yorker Gastroszene wird in die Unterwelt gezogen, als sein Bruder mit einem Kredithai wieder auftaucht.

Platonisch: Die Ankunft eines charmanten, aber hinterhältigen Fremden im Blue Moon Hotel sorgt bei den beiden Besitzerinnen für Chaos.

The BA***DS of Bollywood: Ein ehrgeiziger Außenseiter und seine Freund*innen schlagen sich durch die chaotische Welt von Bollywood.

Same Day with Someone: (Film) Eine junge Frau steckt in einer Zeitschleife fest und sucht in den Resten ihres Lebens den Weg in die Freiheit.

19. September

Der Milliardärsbunker: In einem Luxusbunker voller Superreicher flammt ein alter Familienkonflikt auf, während die Welt im Chaos versinkt.

Der Milliardärsbunker: In einem Luxusbunker voller Superreicher flammt ein alter Familienkonflikt auf, während die Welt im Chaos versinkt.

Haunted Hotel: Eine Frau erbt das Hotel ihres verstorbenen Bruders und lebt dort mit seinem Geist – und Gästen, die nie auschecken.

She Said Maybe: (Film) Die in Deutschland aufgewachsene Mavi erfährt, dass sie zu einer reichen türkischen Familie gehört – mit Folgen für ihr Leben und ihre Liebe.

24. September

La huésped: Ein Paar versucht, seine Ehe nach einer Affäre zu retten, als eine geheimnisvolle Frau aus der Vergangenheit auftaucht.

25. September

House of Guinness: In Steven Knights neuem Drama gerät die Familie Guinness in einen Sturm aus Konflikten und Intrigen.

House of Guinness: In Steven Knights neuem Drama gerät die Familie Guinness in einen Sturm aus Konflikten und Intrigen.

Wayward – Unberechenbar: Ein Kleinstadtpolizist vermutet Unregelmäßigkeiten an einer Schule für Jugendliche mit Problemen.

Alice in Borderland: Staffel 3: Ein morbider Professor lockt Usagi zurück nach Borderland; Arisu folgt – und stellt sich neuen tödlichen Spielen.

Scissor Seven: Staffel 5: (Anime) – Details nicht verfügbar.

26. September

Ángela: Ángela erträgt ihr scheinbar perfektes Leben mit einem gewalttätigen Ehemann, bis Edu auftaucht und ihr ein tödliches Angebot macht.

Ángela: Ángela erträgt ihr scheinbar perfektes Leben mit einem gewalttätigen Ehemann, bis Edu auftaucht und ihr ein tödliches Angebot macht.

French Lover: (Film) Ein desillusionierter Schauspieler trifft in Paris auf eine vom Unglück verfolgte Kellnerin; ihre Liebe keimt auf.

Ruth & Boaz: (Film) Eine Sängerin kehrt der Szene in Atlanta den Rücken, findet Liebe und eine neue Aufgabe in Tennessee – doch die Vergangenheit holt sie ein.

30. September