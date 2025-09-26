ifun.de — Apple News seit 2001. 44 713 Artikel

Smarte Klingel mit Kamera und Farbmonitor

SwitchBot Video-Türklingel startet zum Einführungspreis
SwitchBot bringt eine neue Video-Türklingel auf den Markt, die ab sofort zum Einführungspreis von knapp 130 Euro erhältlich ist. Das Modell kombiniert eine Außenkamera mit einem separaten Innenmonitor und setzt damit auf eine Lösung, die ohne ständige Smartphone-Nutzung auskommt.

Die Kamera liefert Videobilder in 2K-Auflösung und deckt mit einem Sichtfeld von 165 Grad den Eingangsbereich vollständig ab. Auch bei Dunkelheit sollen Besucher dank Farb-Nachtsicht gut erkennbar bleiben.

Zum Lieferumfang gehört ein 4,3 Zoll großer Bildschirm, der sich innerhalb der Wohnung platzieren lässt. Darüber können Nutzer Gespräche führen, Live-Bilder ansehen und aufgezeichnete Clips abrufen. Eine Schnellreaktions-Taste erlaubt es, auf Lieferungen oder Besucher zu reagieren, ohne selbst sprechen zu müssen. Wer ein Smart Lock von SwitchBot einsetzt, kann über den Monitor die Haustür direkt entriegeln.

Offene Protokolle, lokaler Speicher

Die Türklingel informiert per Bewegungserkennung, sobald sich jemand der Tür nähert, und meldet auch Klingelsignale sofort. Der Monitor baut eine direkte WLAN-Verbindung zur Klingel auf und kann dabei das Signal verstärken. Dadurch bleibt die Videoübertragung zwischen Klingel und Monitor auch dann stabil, wenn das Internet ausfällt oder wenn die Signalstärke des Routers im Eingangsbereich schwach ist.
Zur Speicherung von Aufnahmen liegt eine 4-GB-Speicherkarte bei, die lokal Daten sichert und ohne laufende Gebühren auskommt. Wer mehr Platz benötigt, kann größere SD-Karten bis 512 GB nutzen oder greift auf den RTSP-Stream der Kamera zu. Die Klingel lässt sich in gängige Smart-Home-Systeme einbinden und ist mit Alexa sowie Home Assistant kompatibel.

Die SwitchBot Video-Türklingel trägt einen Listenpreis von 159,99 Euro angeboten. Zum Start können Käufer den Preis per Gutschein auf 129,99 Euro reduzieren. Das Angebot gilt laut Hersteller zeitlich befristet und endet am 7. Oktober.

