Neu bei Netflix: Das kommt im Februar 2025

Im Februar erweitert der Video-Streaming-Dienst Netflix sein Angebot mit einer Mischung aus Reality-Shows, Thrillern und Fantasy-Formaten. „Bear Hunt: Die Promi-Jagd“ startet am 5. Februar und zeigt Prominente, darunter Boris Becker, bei einem Survival-Abenteuer im Dschungel. Die Show wird von Bear Grylls geleitet, der den Teilnehmern komplexe Herausforderungen stellen soll.

Robert DeNiro in ZERO DAY

Zeitgleich erscheint „Cassandra“, ein Thriller über eine Familie, die in ein Smart Home zieht, das von einer bedrohlichen virtuellen Assistentin gesteuert wird. Darüber hinaus kehrt das Reality-Format „Too Hot to Handle: Germany“ mit einer zweiten Staffel zurück. Singles testen, ob sie Versuchungen widerstehen können, um das Preisgeld von 200.000 Euro zu gewinnen.

Rückblick: Das kam neu im Januar 2025 zu Netflix

Abonnenten zahlen mehr

Die neuen Inhalte müssen Bestandskunden bei der Stange halten. So hat Netflix in dieser Woche eine erneute Erhöhung seiner Abo-Preise angekündigt – ifun.de berichtete. In den USA steigen die Kosten aller Tarife: Das werbefinanzierte Abo kostet jetzt 7,99 Dollar, das Standard-Abo ohne Werbung 17,99 Dollar und das Premium-Abo 24,99 Dollar. In Deutschland gab es die letzte Preisanpassung im April 2024. Das Standard-Abo wurde damals auf 13,99 Euro und das Premium-Abo auf 19,99 Euro erhöht. Nur das Werbe-Abo blieb mit 4,99 Euro stabil. Angesichts der weltweiten Preisentwicklung dürfte jedoch auch hierzulande bald eine Erhöhung erfolgen.

Die Netflix-Preise in Deutschland im Januar 2025

Netflix begründet die Anpassungen mit gestiegenen Investitionen in Inhalte. Der Anbieter konnte zuletzt 19 Millionen neue Abonnenten gewinnen und zählt weltweit 302 Millionen zahlende Nutzer. Die steigenden Preise in den USA haben auch auf dem deutschen Markt die Diskussion über ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnisse befeuern.

Von Sportdrama bis Fantasy

Zu den weiteren Februar-Highlights zählt „Court of Gold“, eine Dokumentation über internationale Basketball-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2024. Fantasy-Fans können sich auf „The Witcher: Sirens of the Deep“ freuen, einen animierten Film aus dem beliebten Witcher-Universum, der am 11. Februar erscheint.

Neue Netflix-Serien im Februar

5. Feb.

Celebrity Bear Hunt In diesem actiongeladenen Wettbewerb, wird eine Gruppe Promis, darunter auch Boris Becker, im mittelamerikanischen Dschungel als Beute für einen furchtlosen Jäger ausgesetzt: Bear Grylls.

Envious: Season 2 Vicky steht vor der Entscheidung, Dani zu heiraten und mit ihm eine Familie zu gründen oder eine Beziehung mit Matías einzugehen. Neurotischer und zerrissener als je zuvor pendelt sie zwischen den beiden Welten hin und her, unfähig, eine von ihnen loszulassen.

Sintonia: Season 5 Doni, Nando und Rita haben auch als Erwachsene mit moralischen Dilemmas zu kämpfen. Folgen sie ihren Überzeugungen oder ist ihre Freundschaft stärker als das, was sie entzweit?

Prison Cell 211 Inmitten eines Gefängnisaufstands gibt sich ein Anwalt für Menschenrechte als Häftling aus, um zu überleben. Jedoch bringt das Chaos seinedunkle Seite zum Vorschein.

Doni, Nando und Rita haben auch als Erwachsene mit moralischen Dilemmas zu kämpfen. Folgen sie ihren Überzeugungen oder ist ihre Freundschaft stärker als das, was sie entzweit? Prison Cell 211 Inmitten eines Gefängnisaufstands gibt sich ein Anwalt für Menschenrechte als Häftling aus, um zu überleben. Jedoch bringt das Chaos seinedunkle Seite zum Vorschein.

6. Feb.

Apple Cider Vinegar Zwei junge Frauen wollen in den sozialen Medien zeigen, wie man ihre lebensbedrohliche Krankheit mit Wellness heilen kann. Doch als auffliegt, dass sie der Welt nur etwas vorspielen, läuft ihr Leben aus dem Ruder.

Golden Kamuy -The Hunt of Prisoners in Hokkaido- Sugimoto und Asirpa sind mit zwei Kartenteilen weiter auf der Jagd nach den 22 tätowierten Gefangenen, deren Körper den Schlüssel zu einem verborgenen Schatz darstellen.

Golden Kamuy -The Hunt of Prisoners in Hokkaido- Sugimoto und Asirpa sind mit zwei Kartenteilen weiter auf der Jagd nach den 22 tätowierten Gefangenen, deren Körper den Schlüssel zu einem verborgenen Schatz darstellen.

Sweet Magnolias: Season 4 In den Wochen zwischen Halloween und Weihnachten sehen sich die Magnolien in Serenity mit einer Tragödie, einer Stadtkrise und einem heftigen Sturm konfrontiert.

In den Wochen zwischen Halloween und Weihnachten sehen sich die Magnolien in Serenity mit einer Tragödie, einer Stadtkrise und einem heftigen Sturm konfrontiert. The Åre Murders Eine Stockholmer Ermittlerin möchte sich in einem Skiort erholen. Als ein junges Mädchen verschwindet, wird sie aber von der Arbeit eingeholt.

The Åre Murders Eine Stockholmer Ermittlerin möchte sich in einem Skiort erholen. Als ein junges Mädchen verschwindet, wird sie aber von der Arbeit eingeholt.

Cassandra Eine Familie zieht in ein Smart Home aus den 70ern und entdeckt, dass es von einer virtuellen Haushaltshilfe gesteuert wird, die alles daran setzt, nicht alleine gelassen zu werden.

7. Feb.

Wrong Side of the Tracks: Season 4 In der finalen Staffel dieser hochgelobten Serie wird Tirso in eine Reihe von Mordfällen verwickelt und sinnt auf Rache für die Tragödie, die seine Familie zerstört hat.

Wrong Side of the Tracks: Season 4 In der finalen Staffel dieser hochgelobten Serie wird Tirso in eine Reihe von Mordfällen verwickelt und sinnt auf Rache für die Tragödie, die seine Familie zerstört hat.

The Greatest Rivalry: India vs Pakistan Im Mittelpunkt dieser Dokuserie steht die Cricket-Rivalität zwischen Indien und Pakistan, ihre komplizierte Vergangenheit und die aktuelle Ungewissheit auf dem Feld.

13. Feb.

Cobra Kai: Season 6: Part 3 Das globale Turnier rückt näher und Daniel und Johnny arbeiten an der Neuformierung ihres Teams. Doch alte Feinde und neue Bedrohungen stehen dem Sieg im Weg.

Cobra Kai: Season 6: Part 3 Das globale Turnier rückt näher und Daniel und Johnny arbeiten an der Neuformierung ihres Teams. Doch alte Feinde und neue Bedrohungen stehen dem Sieg im Weg.

The Exchange: Season 2 Werden Farida und Munira nach ihrem großen Durchbruch auf dem männerdominierten Aktienmarkt von Kuwait weiterhin erfolgreich sein oder am Ende alles verlieren?

14. Feb.

Love Is Blind: Season 8 Eine neue Gruppe von Singles wagt sich an das ultimative Dating-Experiment. Werden sie ihre Seelenverwandten finden oder steht das Aussehen am Ende der Liebe im Weg?

Love Is Blind: Season 8 Eine neue Gruppe von Singles wagt sich an das ultimative Dating-Experiment. Werden sie ihre Seelenverwandten finden oder steht das Aussehen am Ende der Liebe im Weg?

I Am Married…But! Nachdem eine klischeehafte Begegnung in einer stürmischen Romanze endet, muss ein junges Paar sich in der nicht ganz so märchenhaften Realität der Ehe zurechtfinden.

Nachdem eine klischeehafte Begegnung in einer stürmischen Romanze endet, muss ein junges Paar sich in der nicht ganz so märchenhaften Realität der Ehe zurechtfinden. Melo Movie Ein Kinofan verliebt sich in einen aufstrebenden Regisseur und entfacht eine Romanze, die viel zu schnell im Sande verläuft. Kann die Liebe zurückfinden, wenn sich ihre Wege wieder kreuzen?

Melo Movie Ein Kinofan verliebt sich in einen aufstrebenden Regisseur und entfacht eine Romanze, die viel zu schnell im Sande verläuft. Kann die Liebe zurückfinden, wenn sich ihre Wege wieder kreuzen?

Valeria: Season 4 Als für die vier Freundinnen der Ernst des Lebens beginnt, muss sich auch Valeria endlich ihren Gefühlen stellen – vor allem in Bezug auf Víctor.

18. Feb.

Court of Gold Diese Serie bietet einen ungefilterten Insider-Blick auf die Basketball-Teams der USA, Frankreich, Serbien und Kanada während der Olympischen Spiele in Paris 2024. Der internationale Basketball hat das Team der USA eingeholt und der Wettbewerb ist härter als je zuvor.

Court of Gold Diese Serie bietet einen ungefilterten Insider-Blick auf die Basketball-Teams der USA, Frankreich, Serbien und Kanada während der Olympischen Spiele in Paris 2024. Der internationale Basketball hat das Team der USA eingeholt und der Wettbewerb ist härter als je zuvor.

Offline Love Junge Singles verbringen zehn Tage in einem fremden Land und verlassen sich nur auf das Schicksal, um sich zu verlieben. Finden sie auch ohne elektronische Geräte die wahre Liebe?

19. Feb.

My Family Ein unheilbar kranker Vater bereitet seine chaotische Familie auf die Erziehung seiner beiden Kinder und das Leben ohne ihn vor – aber erst müssen sie alte Streitigkeiten beilegen.

20. Feb.

Zero Day Als ein Cyberangriff die Transport- und Energieinfrastruktur in den gesamten USA sabotiert, wird der ehemalige Präsident George Mullen gebeten, die Schuldigen zu finden.

25. Feb.

Full Swing: Season 3 Diese fesselnde Dokumentarserie begleitet die besten Golfer der Welt – auf und abseits des Platzes – durch eine Saison voller unerbittlicher Wettkämpfe.

Full Swing: Season 3 Diese fesselnde Dokumentarserie begleitet die besten Golfer der Welt – auf und abseits des Platzes – durch eine Saison voller unerbittlicher Wettkämpfe.

Graveyard: Season 2 Eine Polizistin und ihr Team müssen im Wettlauf mit der Zeit dunkle Geheimnisse um einen unaufgeklärten Frauenmord aufdecken, was sie auch persönlich in Mitleidenschaft zieht.

Eine Polizistin und ihr Team müssen im Wettlauf mit der Zeit dunkle Geheimnisse um einen unaufgeklärten Frauenmord aufdecken, was sie auch persönlich in Mitleidenschaft zieht. Roosters In dieser Comedyserie durchleben befreundete Männer eine Männlichkeitskrise und wollen verzweifelt retten, was von ihren Beziehungen und Karrieren noch zu retten ist.

Roosters In dieser Comedyserie durchleben befreundete Männer eine Männlichkeitskrise und wollen verzweifelt retten, was von ihren Beziehungen und Karrieren noch zu retten ist.

Too Hot to Handle: Germany: Season 2 Eine Gruppe neuer Singles wird auf die Probe gestellt. Wer wird der Versuchung widerstehen, eine echte Beziehung eingehen können und 200.000 Euro mit nach Hause nehmen?

27. Feb.

Running Point Ein ehemaliges Partygirl muss sich als Geschäftsfrau beweisen, als sie unerwarteterweise die Leitung des Profi-Basketballteams ihrer Familie übernehmen muss.

Running Point Ein ehemaliges Partygirl muss sich als Geschäftsfrau beweisen, als sie unerwarteterweise die Leitung des Profi-Basketballteams ihrer Familie übernehmen muss.

Toxic Town In diesem auf wahren Begebenheiten basierenden Drama setzen sich entschlossene Mütter im Giftskandal von Corby unermüdlich für Gerechtigkeit ein.

Neue Netflix-Filme im Februar

3. Feb.

Bogotá: Stadt der Verlorenen Ein junger Koreaner zieht für die Chance auf ein besseres Leben nach Bogotá und arbeitet sich auf dem kolumbianischen Schwarzmarkt hoch – für den Erfolg riskiert er alles.

5. Feb.

Irgendwie schwanger Als Lainys Plan, zu heiraten und eine Familie zu gründen, den Bach runtergeht, schnallt sie einen falschen Babybauch um, lügt – und verliebt sich überraschend in ihren Traummann.

10. Feb.

Surviving Black Hawk Down US-Soldaten und somalische Kämpfer erinnern sich an die erschütternden Details der Schlacht von Mogadischu 1993 und den Abschuss von drei Black-Hawk-Hubschraubern.

11. Feb.

The Witcher: Sirens of the Deep In diesem animierten Film aus dem „The Witcher“-Universum wird der Monsterjäger Geralt von Riva in einen epischen Kampf zwischen Land und Meer hineingezogen.

12. Feb.

Flitterwochen mit meiner Mutter Als seine Verlobte ihn am Altar für ihren Ex sitzen lässt, bleibt einem jungen Mann nichts anderes übrig, als seine romantischen Flitterwochen mit seiner Mutter zu verbringen.

Flitterwochen mit meiner Mutter Als seine Verlobte ihn am Altar für ihren Ex sitzen lässt, bleibt einem jungen Mann nichts anderes übrig, als seine romantischen Flitterwochen mit seiner Mutter zu verbringen.

Tod vor der Hochzeit Maja stellt ihren Verlobten ihren traditionellen Eltern vor, deren Bauernhof in einer Krise steckt. Und jetzt sollen sie auch noch ihre Vorurteile überwinden. Wird die Liebe siegen?

13. Feb.

La Dolce Villa Als seine Tochter beschließt, eine heruntergekommene Villa in der Toskana zu kaufen, versucht Eric, es ihr auszureden – und findet stattdessen einen neuen Sinn im Leben.

14. Feb.

Dhoom Dhaam In der Nacht ihrer Hochzeit werden der sanftmütige Veer und die temperamentvolle Koyal unerwartet in eine wilde Suche nach dem mysteriösen „Charlie“ verwickelt.

Dhoom Dhaam In der Nacht ihrer Hochzeit werden der sanftmütige Veer und die temperamentvolle Koyal unerwartet in eine wilde Suche nach dem mysteriösen „Charlie" verwickelt.

Ewige Liebe Ein Paar aus Stockholm plant seine Hochzeit auf der wunderschönen Insel Gotland. Doch Familientraditionen verwandeln den schönsten Tag im Leben in eine einzige Katastrophe.

Ein Paar aus Stockholm plant seine Hochzeit auf der wunderschönen Insel Gotland. Doch Familientraditionen verwandeln den schönsten Tag im Leben in eine einzige Katastrophe. The Most Beautiful Girl in the World Ein Playboy inszeniert eine Dating-Show, um sich sein Erbe zu sichern, indem er den letzten Wunsch seines Vaters erfüllt: die schönste Frau der Welt zu heiraten.

The Most Beautiful Girl in the World Ein Playboy inszeniert eine Dating-Show, um sich sein Erbe zu sichern, indem er den letzten Wunsch seines Vaters erfüllt: die schönste Frau der Welt zu heiraten.

Umjolo: There is No Cure Eine ehemalige Schönheitskönigin verlor den Titel, als sie einen Skandal aufdeckte. Nun schreibt sie ein Enthüllungsbuch – doch ihr Liebesleben ist ein noch unbeschriebenes Blatt.

27. Feb.

Demon City Ein ehemaliger Auftragskiller, der des Mordes an seiner Familie beschuldigt wird, schreckt vor nichts zurück, um sich an den maskierten „Dämonen“ zu rächen.

Demon City Ein ehemaliger Auftragskiller, der des Mordes an seiner Familie beschuldigt wird, schreckt vor nichts zurück, um sich an den maskierten „Dämonen" zu rächen.

In der richtigen Spur Die alleinerziehende Emilie erreicht einen neuen Tiefpunkt in ihrem Leben und bittet ihren Bruder um Hilfe. Sein genialer Plan: Sie soll an einem Ski-Langlauf-Marathon teilnehmen.

28. Feb.