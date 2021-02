Neu bei Apple TV+: Billie Eilish, Serienfolgen und Cherry-Trailer

Auf Apple TV+ feiert heute die Dokumentation „The World's a Little Blurry“ mit der Sängerin Billie Eilish Premiere. Über 2 Stunden und 20 Minuten hinweg begleitet die Produktion des Filmemachers R.J. Cutler die Musikerin auf der Bühne, auf Tour sowie im Privatleben und geht zudem darauf ein, wie die Arbeit an ihrem Debütalbum das Leben von Eilish verändert hat.

Die Neuerscheinung reiht sich in die Serie von Musik-Dokumentationen auf Apple TV+ ein. Hier bekamen wir bereits die „Beastie Boys Story“ und die Bruce-Springsteen-Dokumentation „Letter To You“ zu Gesicht, für dieses Jahr wurde mit dem Dokumentarfilm „The Velvet Underground“ bereits eine weitere Veröffentlichung in dieser Reihe angekündigt.

Ebenfalls von heute an stehen über Apple TV+ neue Episoden verschiedener TV-Serien zum Abruf bereit. Aus der zweiten Staffel von „For All Mankind“ ist Folge 2 mit dem Titel „Das Angebot“ verfügbar und in der zweiten Staffel von „Servant“ steht Folge 7 mit dem Titel „Die Marinos“ zum Abruf bereit.

Apple hat zudem einen neuen, deutschsprachigen Trailer für den für 12. März angekündigten Film „Cherry – Das Ende aller Unschuld“ veröffentlicht.