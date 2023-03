IKEA: Neuester VAPPEBY Bluetooth-Lautsprecher kostet nur 15 Euro

Damit hat IKEA fortan drei VAPPEBY-Speaker im Programm. Neben dem Darth-Vader-Modell und dem kleinen Badezimmer-Kompagnon bietet IKEA zudem ein Kindermodell mit integriertem Nachtlicht und zugehöriger Ladestation an. Der nierenförmige VAPPEBY Bluetooth-Lautsprecher in rosa oder grün wird seit kurzem ebenfalls für 49,99 Euro angeboten, ist aber (noch) nicht in allen Warenhäusern des Möbelhändlers verfügbar.

Angekündigt hatte der schwedische Möbelkonzern IKEA seine neuen Sommerprodukte schon Ende Februar. Jetzt liegt die Produktübersicht der Sommerneuheiten vor , die ab dem 1. April 2023 in den Regalen des Einrichtungshändlers zu finden sein werden. Neben neuen Stühlen, Kissenbezügen und Teelichthaltern bietet IKEA auch ein neues Modell des VAPPEBY Bluetooth-Lautsprechers an.

