„Fick dich, du alte Schlampe“: Telekom-Kampagne gegen Hass im Netz

Die Telekom erhofft sich von der Kampagne Menschen dazu zu motivieren, die eigenen Stimme in den Online-Diskurs einzubringen um sich so mit von Hass-Kommentaren betroffenen Menschen zu solidarisieren und grenzüberschreitende Wortmeldungen nicht tatenlos hinzunehmen.

Dies geht aus einer Studie des Institute for Strategic Dialogue (ISD) hervor. Demnach sorgen fünf Prozent der Online-Accounts für gut 50 Prozent der Hasskommentare. Mit dem jetzt veröffentlichen Kampagnen-Video will die Telekom die Diskrepanz nun verdeutlichen und unterstreichen, wie einfach die sich zurückhaltende Mehrheit die Troll-Kommentare übertönen könnte.

Die Telekom will mit der Kampagne auf einen Umstand aufmerksam machen, der beim Blick auf Twitter, die Kommentarspalten großer Online-Portale und den rauen Ton in den sozialen Netzwerken oft in Vergessenheit gerät: Für einen Großteil des im Netz hinterlassenen Hasses zeichnen lediglich fünf Prozent der Online-Nutzer verantwortlich.

