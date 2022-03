Briefankündigungen der Post: Post & DHL App mit Fehlzuordnungen

Für diese wird man die Darstellung der bis zu fünf Briefumschlag-Fotos in den Informations-E-Mails zu neuen Sendungen zukünftig gänzlich deaktivieren. Zwar können Nutzer des Dienstes die Fotos weiterhin im persönlichen Kundenkonto einsehen, bekommen diese aber nicht mehr per E-Mail zugestellt.

Die unterschiedlichen Briefankündigungs-Services , die die Deutsche Post im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive als eines von sechs neuen Serviceangeboten einführte , haben mit Problemen zu kämpfen. Diese sind in den zurückliegenden Tagen sowohl bei der Zuordnung von Briefen, als auch bei der Darstellung der automatisch angefertigten Brief-Fotografien aufgetreten. Wie ein DHL-Sprecher gegenüber ifun.de bestätigte, wird es in diesem Zusammenhang zu Änderungen bei den Briefankündigung für Postfach-Kunden kommen.

