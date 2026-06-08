Summer Game Fest: Eine Lawine an Spieleankündigungen

Nachdem die E3 (Electronic Entertainment Expo) als wichtigstes Medienevent der Gamingbranche wegfiel rief der kanadische Spielejournalist Geoff Keighley während der Corona Pandemie kurzerhand das Summer Game Fest als neuen Anlaufpunkt für Spieler und Spieleschaffende ins Leben. Anfangs als eine lose und über den ganzen Sommer gezogene Sammlung an Online-Streams einzelner Publisher geplant, hat sich das Summer Game Fest mittlerweile als feste Instanz mit großer Bühnenshow etabliert.

Zwar buhlt auch die Gamescom in Köln, bei der Keighley die Opening-Night-Live Show moderiert, als weltweit größte Unterhaltungsmesse ebenso um Aufmerksamkeit. Mit dem traditionell spätem Messetermin Ende August findet diese jedoch für Neuankündigungen von Titeln, die noch im selben Herbst oder zum Weihnachtsgeschäft erscheinen sollen, schlichtweg etwas spät statt.

Entsprechend konnte Keighley, der erneut von Lucy James als Co-Moderatorin begleitet wurde, am vergangenen Freitag um 23 Uhr unserer Zeit auch dieses Jahr wieder ein zweistündiges Feuerwerk an Neuankündigungen für das laufende und kommende Jahr im Dolby Theatre in Los Angeles abbrennen.

Wer den Freitagabend hingegen anderweitig genutzt hat oder schlichtweg nicht bis zwei Uhr in der Nacht wach bleiben wollte – denn direkt im Anschluss zur Bühnenshow folgte noch die Day of the Devs Präsentation mit haufenweise Indie Titeln – kann den Stream jetzt noch ganz in Ruhe nachholen:

Mac Releases großteils unbekannt

Der Großteil der angekündigten Spiele wird natürlich Windows und den Konsolen vorbehalten bleiben. Dank Kompatibilitätslayern wie CrossOver und Cloud Gaming Diensten wie GeForce Now gibt es mittlerweile zwar zahlreiche Lösungen, damit ihr ohne Konsole oder Windows PC auf eurem Mac in den Genuss der meisten Spiele kommen könnt.

Dennoch bereiten auch uns diese großen Ankündigungsevents in Bezug auf die Mac-Unterstützung immer etwas Kopfschmerzen. Denn gerade die größeren Publisher geben Monate vor Release nur sehr ungerne verbindliche Auskunft darüber, ob oder wann ein Spiel eine Mac Fassung erhält.

Als konkretes Beispiel fallen uns dazu Creative Assembly und ihr Publisher SEGA ein, die auf dem diesjährigen Summer Game Fest den zweiten Teil ihres großartigen Horrorspiels Alien: Isolation angekündigt haben. Die Mac Umsetzung des ersten Teils folgte seinerzeit ein Jahr nach der Windows Version, 2021 rückte dann sogar noch eine iOS Fassung für iPhone und iPad nach. Zum zweiten Teil gibt es hingegen bisher noch keine Aussage.

Kleinere Indies sind diesbezüglich häufig etwas offener. So haben die Berliner Entwickler Happy Broccoli Games, deren Adventure Duck Detective: Secret Salami im letzten Jahr mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet wurde, die Veröffentlichung für den Mac für ihr kommendes Whodunit Apple Crumble bereits bestätigt.

Terrinoth: Heroes of Descend

Wenn ihr hingegen keine Lust auf lange Wartezeiten habt und euch lange Vorankündigungen grundsätzlich nicht interessieren, haben wir zum Abschluss zumindest noch einen kleinen Spieletipp für Rollenspielfans. Mit Terrinoth: Heroes of Descent debütierte gestern das erste Videospiel im Universum der gleichnamigen Brettspielreihe auf Windows und dem Mac.

Die Geschichte der Computerspielumsetzung spielt zeitlich ein Jahr vor den Geschehnissen des Brettspiels Descent: Legenden der Finsternis. Spielerisch ist der Titel mit seinen rundenbasierten Kämpfen klar von großen Vorbildern wie Baldur’s Gate 3 inspiriert. Die Kampagne selbst könnt ihr sowohl alleine wie auch mit drei weiteren Mitstreitern erleben. Zusätzlich gibt es auf Steam noch bis zum 21. Juni einen kleinen Einführungsrabatt, sodass der Titel aktuell für 29,74 Euro auf Steam erhältlich ist.