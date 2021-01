Netzwerk-Einbruch: Ubiquiti warnt Nutzer

Der auf die Bedürfnisse von Prosumern spezialisierte Netzwerk-Ausstatter Ubiquiti hat seine Nutzer über das unbefugte Eindringen Dritter in die eigene Cloud-Infrastruktur benachrichtigt.

Per E-Mail hat sich Ubiquiti für etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können, entschuldigt und gibt an den nicht abgewehrten Zugriff zutiefst zu bedauern. Man nehme die Sicherheit der Kundendaten sehr ernst.

Details zu Ablauf und Umfang des nicht autorisierten Zugriffs sind rar. Ubiquiti führt lediglich an, dass man „Kenntnis von einem nicht autorisierten Zugriff auf bestimmte IT-Systeme“ erhalten habe, merkt gleichzeitig aber auch an, dass man keine Anzeichen habe sicherstellen können, die nahelegen würden, dass es unautorisierte Aktivitäten auf Benutzerkonten gegeben habe.

User sollen Passwörter zurücksetzen

Dennoch empfiehlt der Konzern den Anwendern der Netzwerk-Hardware im Zweifelsfall Passwörter zurückzusetzen und die Zwei-Faktor-Autentifizierung zu aktivieren.

So seien derzeit zwar keine Zugriffe auf die Datenbanken bestätigt, in denen man die Benutzerdaten speichern würde, man könne jedoch auch nicht ausschließen, dass diese kompromittiert wurden. Sollte dies der Fall sein, wären Namen, E-Mail-Adressen, Passwörter (allerdings hashed and salted), Post-Adressen und Telefonnummer unter den Nutzerdaten, die sich nun möglicherweise in Händen Dritter befinden würden.

Neben dem Aufruf die Zwei-Faktor-Autentifizierung einzuschalten und neue Passwörter zu wählen erinnert Ubiquiti zudem auch daran, die Passwörter auf all jenen Portalen zu ändern, in denen identische Login-Informationen genutzt wurden.

Die Anwender-Mail des Konzerns lässt sich hier nachlesen, wird bislang jedoch noch nicht von einer offiziellen Stellungnahme auf der Webseite des Konzerns begleitet.