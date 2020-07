OWC bringt kompaktes Thunderbolt-3-Dock für den Mac

Mit dem Thunderbolt 3 Mini Dock hat nun auch der Hersteller OWC einen kompakte Thunderbolt-Adapter im Programm, den Notebook-Nutzer bei Bedarf auch mal eben mitnehmen können. Bislang war uns OWC vorrangig für seine soliden Desktop-Lösungen bekannt.

OWC zielt mit der Neuvorstellung auf MacBook-Nutzer und die von diesen oft gewünschte Flexibilität. In einem Gehäuse aus Aluminium finden sich zwei USB- und zwei HDMI-Anschlüsse sowie eine Buchse für Gigabit-Ethernet, rückseitig ist ein 18 Zentimeter langes Thunderbolt-3-Kabel montiert, das auch für die Stromversorgung verantwortlich ist. Neben schnellen Datentransfers verspricht der Hersteller die Möglichkeit zum Anschluss von zwei 4K-Bildschirmen mit einer Bildfrequenz von 60 Hz.

OWC bietet begleitend zu seinen Hardware-Produkten auch Software-Helfer an. So wird auch das neue Dock wieder mit dem Dock Ejector des Herstellers kompatibel sein. Die Mac-App ermöglicht den schnellen Aufbruch, indem sie alle verbundenen Geräte per Mausklick trennt.

Das neue OWC Thunderbolt 3 Dock Mini wurde eben erst vorgestellt und soll Ende Juli in den USA mit einem Preis von 119 Dollar in den Handel kommen. Bis das Zubehör in Europa erhältlich ist, vergehen vermutlich ein paar weitere Wochen.