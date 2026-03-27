Netflix Preiserhöhung in den USA: Deutsche Tarife noch auf 2024-Niveau

Netflix hat in den USA erneut an seinen Abopreisen gedreht. Es ist die zweite Anpassung innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Alle Tarifstufen werden teurer, sowohl für neue als auch für bestehende Kunden. Beobachter richten den Blick nun auch auf andere Märkte, in denen zuletzt länger keine direkte Preiserhöhung erfolgt ist.

Der werbefinanzierte Einstiegstarif kostet in den USA künftig 8,99 statt 7,99 Dollar pro Monat. Der Standardtarif steigt von 17,99 auf 19,99 Dollar, während das Premium-Abo ebenfalls zwei Dollar teurer geworden ist und nun 26,99 Dollar kostet. Neukunden sehen die neuen Preise sofort, Bestandskunden werden schrittweise informiert und umgestellt.

Deutschland mit vergleichsweise langer Preispause

In Deutschland liegt die letzte klassische Preiserhöhung inzwischen rund zwei Jahre zurück. 2024 hatte Netflix die Preise zuletzt angepasst. Seitdem blieb die offizielle Tarifstruktur weitgehend stabil.

Ganz ohne Änderungen verlief die Zeit dennoch nicht. Der Anbieter hat den klassischen Basistarif für Neukunden gestrichen und damit die günstigste werbefreie Option aus dem Angebot entfernt. Für Bestandskunden wurde der Tarif teilweise weitergeführt, allerdings zu höheren Kosten. In einzelnen Fällen stieg der monatliche Preis von 7,99 Euro auf 9,99 Euro.

ifun.de hatte bereits darauf hingewiesen, dass dieser Schritt einer indirekten Preisanpassung entspricht. Parallel wurde das werbefinanzierte Einstiegsmodell für 4,99 Euro etabliert, das zwar günstiger ist, aber Werbeunterbrechungen enthält.

Fokus auf höhere Einnahmen pro Nutzer

Netflix setzt weiterhin darauf, den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu steigern. Mit weltweit mehr als 325 Millionen Abonnenten bleibt der Dienst Marktführer im Streaming-Bereich. Das Unternehmen geht davon aus, dass zusätzliche Einnahmen mögliche Kündigungen ausgleichen können.

Die jüngste Preiserhöhung in den USA deutet darauf hin, dass auch andere Märkte mittelfristig in den Fokus rücken könnten. Deutschland zählt dabei zu den Regionen, in denen eine erneute Anpassung zumindest zeitlich naheliegt.