Anker Solarbank Max: Neuer Plug-in-Speicher mit 7 kWh

Anker lässt den Sommer mit einer weiteren Vorstellung im Solarbereich ausklingen. Die neue Solarbank Max ist laut Anker der weltweit erste Plug-in-Heimspeicher mit einer Solareingangsleistung von bis zu 10 kWp.

Maximal 10 kWp Solarleistung und 42 kWh

Die Solarbank Max baut auf der im April vorgestellten Solarbank Max AC auf, die als Nachrüstmodell ohne direkte Solareinspeisung konzipiert war. Der neue Akku von Anker Solix verfügt ebenfalls über 7 kWh Speicherkapazität und lässt sich mithilfe von Zusatzmodulen auf bis zu 42 kWh erweitern.

Über drei MPPTs lassen sich bis zu 20 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von maximal 10 kWp direkt anschließen. Zudem kann das System über einen Wieland-Anschluss bis zu 3.500 Watt ins heimische Netz einspeisen. Bei Festinstallation erhöht sich die maximale Ausgangsleistung auf bis zu 4.600 Watt. Für diese höheren Einspeiseleistungen sind allerdings eine fachgerechte Installation und die entsprechende Anmeldung erforderlich.

Plug-and-Play mit 800 Watt

Alternativ lässt sich die Solarbank Max mit maximal 800 Watt Ausgangsleistung auch als steckerfertiges Balkonkraftwerk selbst installieren.

Zusätzlich besitzt die Solarbank Max einen vom Stromnetz unabhängigen Wechselstromausgang mit bis zu 3.680 Watt. Darüber lassen sich angeschlossene Geräte bei einem Stromausfall weiter versorgen. Zusammen mit einem separat angebotenen Umschalter von Anker soll sich die Notstromversorgung auf den gesamten Haushalt ausweiten lassen.

KI steuert Laden und Entladen

Für die Steuerung setzt Anker unter anderem auf sein KI-Energiemanagementsystem namens PowerOS, das Informationen wie Wetterprognosen, Strompreise und den bisherigen Energieverbrauch berücksichtigt, um die Lade- und Entladevorgänge automatisch anzupassen. Bei dynamischen Stromtarifen kann der Akku beispielsweise aus dem Netz geladen werden, wenn der Strompreis niedrig ist. Zudem lässt sich das System in Home Assistant integrieren und mit kompatiblen Smarthome-Geräten verbinden.

Einführungsaktion für 2099 Euro

Die Anker Solix Solarbank Max soll für 2.499 Euro in den Handel kommen. Zum Verkaufsstart bietet Anker bis zum 21. Oktober einen Vorbestellerrabatt von 400 Euro an.