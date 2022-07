Amazon Prime Video App wird umfassend überarbeitet

Besondere Zuwendung hat im Rahmen der Überarbeitung auch die Suchfunktion bei Prime Video erhalten. Auch hier soll nun direkt erkennbar sein, welche Inhalte mit und welche ohne Zusatzkosten zur Verfügung stehen. Zudem will Amazon einfache Optionen für das erweiterte Filtern der Ergebnisse bieten, sodass man beispielsweise nur bestimmte Genres oder Videos in UHD-Qualität angezeigt bekommt.

Generell verspricht Amazon eine für Benutzerfreundlichkeit optimierte und und vereinfachte Hauptnavigation. Diese wandert nun auch vom oberen Bildschirmrand an die Seite und erlaubt von dort aus den Zugriff auf die Hauptkategorien mit Kaufinhalten, Live-Fernsehen, werbefinanzierten Inhalten, persönlichen Inhalten sowie die Suchfunktion und eine zentrale Taste für die Rückkehr zur Startseite. Auf diesen Seiten bieten sich dann jeweils erweiterte Navigationsoptionen wie die Unterscheidung in Filme und Serien oder auch eine Sportrubrik auf der Starseite.

Amazon hat eine umfassende Überarbeitung der Prime Video App angekündigt. Noch in diesem Sommer soll eine neue Version der Anwendung zunächst auf Set-Top-Boxen und TV-Geräten, darunter auch Apple TV und die Fire TV Sticks, sowie unter Android zur Verfügung stehen. Die Versionen für iOS und den Zugriff per Webbrowser werden folgen.

