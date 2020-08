Netflix Shuffle: Zufällige Wiedergabe im Test

Der Video-Streaming-Dienst Netflix, der mittlerweile auch in Deutschland auf das Anbieten eines kostenlosen Probezeitraums verzichtet und kürzlich seine Preise in Österreich erhöhte, testet in den Konten einzelner Anwender eine Funktion, die eher auf Musik-Streaming-Dienste zugeschnitten zu sein scheint.

Wie betroffene Nutzer des Abo-Dienstes berichten, blendet dieser in der Profilübersicht nun einen Shuffle-Button ein, der die zufällige Video-Wiedergabe ermöglicht,

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Laut Netflix läuft das Experiment bereits seit Juli und wird, auch in der Bibliotheksansicht, als neue „Play Something“-Auswahl eingeblendet. Vom Nutzer aktiviert, spielt der Tastendruck noch ungesehene Netflix-Inhalte, die mit ähnlichen Begründungen wie die üblicherweise eingeblendeten Netflix-Empfehlungen (etwa: „Weil Du Spider-Man gesehen hast“) abgespielt werden.

Noch ist allerdings unklar ob es die Taste zur zufälligen Wiedergabe in den Standard-Funktionsumfang des Video-Streaming-Dienstes schaffen wird. Gegenüber dem Entertainment-Portal Variety erklärte der Konzern, dass man es zahlenden Mitgliedern „leichter machen wolle, etwas zum Anschauen zu finden“ und hoffe, die Funktion langfristig im Produkt integrieren zu können.

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0 — Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020



Zuletzt testete der Video-Streaming-Dienst ein Funktion, die zufällige, populäre Episoden beliebter Fernsehserien auf Zuruf abspielte. In Serien wie The Office oder Friends, die nicht unbedingt in der vorgesehenen Reihenfolge abgespielt werden müssen, wollte man Fans so die Entscheidung erleichtern, welche Episode heute beim Einschlafen helfen sollte.

Das Feedback auf die neue Funktion fällt in den sozialen Netzen gewohnt durchwachsen. Die Frage, wozu man die zufällige Wiedergabe von Fernsehinhalten über benötigen würde, dominiert die Online-Diskussion dabei klar.

Nach eigenen Aussagen testet Netflix die Implementierung aktuell vor allem in den Fernseh-Apps und nicht auf Tablet, Rechner oder Smartphone.