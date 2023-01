Spotify mit Rekordwachstum: 205 Millionen Premium-Abonnenten

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat heute seine Zahlen für das vierte Quartal 2022 vorgelegt und ist weiterhin in der Lage ein nahezu konstantes Wachstum vorzuweisen. So kommen die Skandinavier aktuell auf satte 205 zahlende Abonnenten des kostenpflichtigen Premium-Zugangs.

Insert

You are going to send email to