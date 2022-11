Cryptomator bietet Erweiterung für Team-Arbeit

Cryptomator bietet jetzt auch eine dedizierte Lösung für die gemeinsame Arbeit mit verschlüsselten Dateien in Teams oder Unternehmen an. Die Erweiterung „Cryptomator Hub“ ermöglicht eine Zugriffsverwaltung für Cryptomator-Tresore und bietet so die Möglichkeit, dass anderen Nutzern die Mitbenutzung von mit Cryptomator verschlüsselten Dateien ermöglicht wird, ohne dafür den zentralen Schlüssel für diese Dateien aus der Hand zu geben.

Insert

You are going to send email to