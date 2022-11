Netflix Basis-Abo mit Werbung: Ausnahmen für Kinder und weitere Details

Bestandskunden wird Netflix ein Downgrade auf das neue „Basis-Abo mit Werbung“ anbieten. Anders als beim Wechsel in einen teureren Tarif, tritt das Downgrade allerdings nicht sofort in Kraft, sondern erst zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums.

So teilt der mit 223 Millionen zahlenden Mitgliedern größte Streaming-Dienst etwa mit, dass Kinderprofile auch im „Basis-Abo mit Werbung“ keine Werbung sehen werden. „In Kinderprofilen“, so Netflix, „wird keine Werbung angezeigt“.

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat in Vorbereitung auf den morgigen Buchungsstart des zum Teil durch Werbeeinblendungen finanzierten Zugangs „Basis-Abo mit Werbung“ weitere Details zu den günstigen Konten verraten, die in Deutschland lediglich 4,99 Euro pro Monat kosten werden und damit so günstig wie sonst nirgends in Europa sind.

Insert

You are going to send email to