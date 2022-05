Eve Outdoor Cam: Verkaufsstart für die HomeKit-Kamera mit Flutlicht

Die mit HomeKit kompatible Eve Outdoor Cam ist von dieser Woche an in Deutschland erhältlich. Die Kamera zur Festinstallation an der Haustür oder sonst im Außenbereich kann ab sofort zum Preis von 241 Euro vorbestellt werden. Damit findet das Hin und Her mit Blick auf die bereits Anfang Januar angekündigte Kamera dann wohl ein Ende, zunächst hatte der Hersteller einen Verkaufsstart für Anfang April geplant, der Termin wurde dann jedoch auf Mitte dieses Monats verschoben.

