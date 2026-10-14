XGIMI HORIZON 30: Drei neue 4K-Beamer mit 120 Hz

Nachdem XGIMI seine neue HORIZON-30-Serie bereits auf der IFA 2026 angekündigt hatte, stehen nun die technischen Daten und Preise fest. Drei Modelle mit 4K-Auflösung, RGB-Triple-Laser-Technologie und einer Bildwiederholrate von 120 Hz sollen für bessere Bildqualität und mehr Flexibilität bei der Aufstellung sorgen. Die neuen Projektoren können ab sofort beim Hersteller vorbestellt werden. Zum Start gibt es Rabatte von bis zu 500 Euro sowie kostenloses Zubehör.

4K mit 120 Hz und deutlich mehr Kontrast

Gegenüber der HORIZON-20-Serie verspricht XGIMI eine um bis zu 15 Prozent höhere Helligkeit und einen bis zu siebenmal höheren nativen Kontrast. Je nach Modell erreichen die Projektoren zwischen 4.800 und 6.000 ISO-Lumen sowie Kontrastwerte von 8.000:1 bis 10.000:1. Eine doppelte Irisblende passt die Lichtmenge automatisch an den Bildinhalt an. Unterstützt werden außerdem Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced.

Besonders für Spieler dürfte die Unterstützung von 4K mit 120 Hz interessant sein. VRR, ALLM und AMD FreeSync sollen Bildruckler reduzieren und die Eingabeverzögerung gering halten. Aber auch klassische Filme profitieren von der höheren Bildwiederholrate, da sich 24 Bilder pro Sekunde gleichmäßig auf 120 Hz verteilen lassen.

Bei der Aufstellung setzt XGIMI auf einen neig- und drehbaren Standfuß, optischen Zoom und Lens Shift. Dadurch lässt sich das Bild auch ohne digitale Trapezkorrektur verschieben. Bis zu fünf Positionen können gespeichert werden. Google TV übernimmt die Smart-TV-Funktionen, während zwei Harman-Kardon-Lautsprecher mit jeweils 12 Watt für den Ton sorgen.

Drei Modelle ab 1.999 Euro

Die Unterschiede zwischen den drei Varianten liegen hauptsächlich bei der Helligkeit und dem Kontrast. Folgende Preise gelten bis zum 31. Oktober:

HORIZON 30 Pro: 4.800 ISO-Lumen, 8.000:1 Kontrast – 1.999 statt 2.499 Euro

4.800 ISO-Lumen, 8.000:1 Kontrast – 1.999 statt 2.499 Euro HORIZON 30 Max: 5.300 ISO-Lumen, 9.000:1 Kontrast – 2.499 statt 2.799 Euro

5.300 ISO-Lumen, 9.000:1 Kontrast – 2.499 statt 2.799 Euro HORIZON 30 Ultra Max: 6.000 ISO-Lumen, 10.000:1 Kontrast – 2.999 statt 3.299 Euro

Wer sich bis zum 31. Oktober für eines der Modelle entscheidet, erhält zusätzlich einen Bodenständer oder eine Deckenhalterung, zwei 3D-Brillen und einen 500-Euro-Gutschein für die XGIMI-Ascend-Leinwand. Der Gutschein ist dabei nicht mit einem direkten Preisnachlass gleichzusetzen.

Der reguläre Verkaufsstart ist für den 1. November vorgesehen. Damit positioniert XGIMI die neue Serie als gehobene Heimkino-Lösung, die dank hoher Helligkeit nicht ausschließlich für vollständig abgedunkelte Räume gedacht ist. Wie viel von den versprochenen Kontrast- und Helligkeitsverbesserungen tatsächlich auf der Leinwand ankommt, müssen erste Tests zeigen. Bis dahin gibt es jedoch die Vorgänger-Generation deutlich günstiger.

Produkthinweis XGIMI Horizon 20 4K RGB Triple Laser Heimkino Beamer, 3200 ISO Lumen 1.399,00 EUR 1.699,00 EUR

Produkthinweis XGIMI Horizon 20 Pro Limited Edition 4K Heimkino Beamer 1.699,00 EUR 2.099,00 EUR