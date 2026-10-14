Bei der Vorstellung des neuen HomePod mini 2 ist eine für Mac-Nutzer interessante Funktion ein wenig untergegangen. Apple ermöglicht es erstmals, den kleinen Smarthome-Lautsprecher dauerhaft als Standardlautsprecher für den Mac einzurichten. Dabei kann man wahlweise einen einzelnen HomePod mini 2 oder zwei zu einem Stereopaar verbundene Geräte verwenden.

Schon bislang ließen sich HomePods über AirPlay als externe Lautsprecher für den Mac verwenden. Allerdings musste man die Audioausgabe bei Bedarf immer wieder manuell auf die Geräte umstellen. Eine dauerhafte Einrichtung als Standardlautsprecher war auf diesem Weg allerdings nicht möglich.

Mit der neuen Funktion lässt sich der HomePod dagegen ähnlich wie ein direkt mit dem Computer verbundener Lautsprecher verwenden. Obwohl die Verbindung weiterhin drahtlos erfolgt, verspricht Apple eine stabilere Tonübertragung mit geringeren Verzögerungen.

Nur mit neueren Macs kompatibel

Die neue Funktion erfordert allerdings vergleichsweise aktuelle Hardware. Voraussetzung ist ein Mac, der den WLAN-Standard Wi-Fi 6E oder eine neuere Version unterstützt. Im Unterschied zu älteren WLAN-Standards ermöglicht Wi-Fi 6E zusätzlich die Nutzung des 6-GHz-Frequenzbands.

Die zusätzlichen Funkkanäle können Störungen durch andere WLAN-Geräte verringern und so eine stabilere Verbindung mit kürzeren Verzögerungen ermöglichen. Gerade bei Videos und Videokonferenzen ist eine möglichst geringe Verzögerung wichtig, damit Bild und Ton synchron bleiben.

Auch der große HomePod wird unterstützt

Die Neuerung ist nicht auf den HomePod mini 2 beschränkt. Auch der größere HomePod der zweiten Generation kann damit als Standardlautsprecher für den Mac genutzt werden.

Apple hat erst 2023 damit begonnen, seine Mac-Modelle mit Wi-Fi 6E auszustatten. Welche Mac-Modelle den erforderlichen WLAN-Standard unterstützen, lässt sich der Kompatibilitätsliste von Apple entnehmen. Darauf finden sich unter anderem verschiedene Modelle des MacBook Pro, des iMac, des Mac mini, des Mac Studio und des Mac Pro.

Apple bietet den HomePod mini 2 in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Pink für 169 Euro zur Vorbestellung an. Die Auslieferung soll ab dem 30. Oktober erfolgen.