Wi-Fi 6E als technische Voraussetzung
HomePod mini 2 lässt sich am Mac als Standardlautsprecher nutzen
Bei der Vorstellung des neuen HomePod mini 2 ist eine für Mac-Nutzer interessante Funktion ein wenig untergegangen. Apple ermöglicht es erstmals, den kleinen Smarthome-Lautsprecher dauerhaft als Standardlautsprecher für den Mac einzurichten. Dabei kann man wahlweise einen einzelnen HomePod mini 2 oder zwei zu einem Stereopaar verbundene Geräte verwenden.
Schon bislang ließen sich HomePods über AirPlay als externe Lautsprecher für den Mac verwenden. Allerdings musste man die Audioausgabe bei Bedarf immer wieder manuell auf die Geräte umstellen. Eine dauerhafte Einrichtung als Standardlautsprecher war auf diesem Weg allerdings nicht möglich.
Mit der neuen Funktion lässt sich der HomePod dagegen ähnlich wie ein direkt mit dem Computer verbundener Lautsprecher verwenden. Obwohl die Verbindung weiterhin drahtlos erfolgt, verspricht Apple eine stabilere Tonübertragung mit geringeren Verzögerungen.
Nur mit neueren Macs kompatibel
Die neue Funktion erfordert allerdings vergleichsweise aktuelle Hardware. Voraussetzung ist ein Mac, der den WLAN-Standard Wi-Fi 6E oder eine neuere Version unterstützt. Im Unterschied zu älteren WLAN-Standards ermöglicht Wi-Fi 6E zusätzlich die Nutzung des 6-GHz-Frequenzbands.
Die zusätzlichen Funkkanäle können Störungen durch andere WLAN-Geräte verringern und so eine stabilere Verbindung mit kürzeren Verzögerungen ermöglichen. Gerade bei Videos und Videokonferenzen ist eine möglichst geringe Verzögerung wichtig, damit Bild und Ton synchron bleiben.
Auch der große HomePod wird unterstützt
Die Neuerung ist nicht auf den HomePod mini 2 beschränkt. Auch der größere HomePod der zweiten Generation kann damit als Standardlautsprecher für den Mac genutzt werden.
Apple hat erst 2023 damit begonnen, seine Mac-Modelle mit Wi-Fi 6E auszustatten. Welche Mac-Modelle den erforderlichen WLAN-Standard unterstützen, lässt sich der Kompatibilitätsliste von Apple entnehmen. Darauf finden sich unter anderem verschiedene Modelle des MacBook Pro, des iMac, des Mac mini, des Mac Studio und des Mac Pro.
Apple bietet den HomePod mini 2 in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Pink für 169 Euro zur Vorbestellung an. Die Auslieferung soll ab dem 30. Oktober erfolgen.
Dann wird’s bei den AirPods auch nicht mehr lange dauern
Ist sonst auch nur ein Klick mit Airplay..
Finde den Klang für Desktop absolut ungeeignet.
interessant.
Müsste auch mit der aktuellen Generation gehen, ist doch ein Software Thema.
Artikel gelesen oder überfordert dich das?
Gut das man dafür wifi 6e braucht. Frag mich wie das seit Jahren mit meinem Apple TV aus 2018 und nem First Gen HomePod Mini funktionieren kann. Langsam wirds mit den künstlichen Beschneidungen echt zu ner Lachnummer. Wenn sie die Energie die sie ins auschließen von Geräten stecken, stattdessen für Entwicklung nutzen würden und die Features auch alten Geräten zur Verfügung stellen. Das wäre deutlich besser für alle. Zufriedene Kunden deren Hardware auch Jahre später noch neue Funktionen bekommt und Apple bekommt dadurch potenziell neue Oder wiederkehrende Kunden wenn sich rumspricht das die Hardware auch in Jahren noch vorne mitspielt und nicht nach 12 Monaten aufs Abstellgleis wandert.
Als Stereo Paar viel zu teuer
Preis und Hardware sind einfach nur lächerlich
Schon! :)))
2x 169€ für ~70€ Klangqualität und ca. 1-2 Sekunden Verzögerung beim Abspielen.
Lohnt sich.
Schön wäre es, wenn man ihn beim iPhone als Standard Lautsprecher nutzen könnte
Alles in allem muss man einfach Festellen das die Breite Masse mit diesen Preisen an ihre Grenzen stößt . Ob es nun ist weil man es nicht kann oder nicht will. Ich war bereit für ein Air Geld aus zu geben und bereue es keine Sekunde wenn ich es aus der Hosentasche nehme, obwohl ich wusste der Preis ist im Vergleich zum Pro eigentlich zu hoch ist . Ich war mir sicher sofort ein neues Apple TV zu kaufen weil ich das Produkt uneingeschränkt empfehlen kann und selber vom ersten Modell an nutze . Aber 350 Euro für etwas was in ein Regal kommt und zum größten Teil unverändert ist bzw. kaum zu merken was es besser kann bereitet mir Bauchweh . Ich kann ihn mir
Leisten aber will ich es ?
Selten hab ich so bei Apple gezweifelt ob ich etwas kaufe obwohl ich es will.
Für mich persönlich eine echte Erleichterung! Noch besser wäre es, wenn man auch die Mikrofone nutzen könnte