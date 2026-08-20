Netflix: Die neuen Serien und Filme im September

Netflix hat sein September-Programm veröffentlicht. Im kommenden Monat stehen bei dem Videodienst rund 50 neue Serienstaffeln und Filme auf der Liste mit den Neuzugängen. Unter anderem ist die zweite Staffel der Comedy-Serie „The Gentlemen“ mit dabei.

The Gentlemen – Staffel 2

Mit der zweiten Staffel von „The Gentlemen“ geht es direkt am 3. September los. Eddie will sein erfolgreiches Imperium weiter ausbauen und setzt sich dabei über Bobbys Vorstellungen hinweg. Auch Susie verfolgt eigene Pläne für das Geschäft.

Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden

Als weiteres September-Highlight hebt Netflix die Fortsetzung von „Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden“ hervor. Die neue Staffel der True-Crime-Reihe von Ryan Murphy widmet sich einem bekannten Kriminalfall und beleuchtet dessen Hintergründe sowie die Frage nach der Schuld.

Dang!

In der animierten Comedy-Serie „Dang!“ gerät ab dem 8. September Ruthies perfektes Leben aus den Fugen. Von Andrew und Eunice lernt sie, lockerer mit Fehlern umzugehen. Im Gegenzug hilft sie den beiden beim Erwachsenwerden.

Call My Agent! The Movie

Am 10. September startet der Film „Call My Agent! The Movie“. Fünf Jahre nach dem Ende der ASK-Agentur gerät Andréas neues Projekt in Gefahr. Um es zu retten, muss sie das frühere Team wieder zusammenbringen.

Und hüte dich vor dem Bösen

Ebenfalls am 10. September läuft die Serie „Und hüte dich vor dem Bösen“ an, in der das scheinbar perfekte Leben von vier Paaren aus den Fugen gerät, als einer von ihnen bei einem Hausbrand ums Leben kommt.

Stranger Things: Tales from '85

In der Serie „Stranger Things: Tales from '85“ versucht die Gruppe vom 17. September an herauszufinden, was hinter dem Erscheinen von Geistern und rätselhaften Kreaturen kurz vor dem Valentinstag steckt.

Unabomber

Mit „Unabomber“ hat Netflix vom 25. September an ein neues Drama im Programm, das den Weg von Ted Kaczynski vom Harvard-Studenten zum Unabomber nachzeichnet., Kaczynski konnte dem FBI jahrelang entkommen.

Neue Filme und Serien bei Netflix im August:

1. September

Jared Freid: The Family Plan: Von einem Urlaub mit seinen Eltern bis hin zu einem „Karen“-Video, das ihm besonders nahegeht – Jared Freid hält seine Themen in diesem rasanten Special ganz im familiären Rahmen.

Von einem Urlaub mit seinen Eltern bis hin zu einem „Karen“-Video, das ihm besonders nahegeht – Jared Freid hält seine Themen in diesem rasanten Special ganz im familiären Rahmen. Untold Raygun: Breaking Badly: Von der australischen Wissenschaftlerin zum weltweiten Internet-Meme: Die Breakdancerin „Raygun“ erzählt von ihrem ungewöhnlichen Weg auf die olympische Bühne – und von der negativen Aufmerksamkeit, die darauf folgte.

2. September

Emilia: Während der Mexikanischen Revolution verfolgt Emilia Sauri ihren Traum, Ärztin zu werden und widersetzt sich Konventionen auf der Suche nach Liebe und Unabhängigkeit.

Während der Mexikanischen Revolution verfolgt Emilia Sauri ihren Traum, Ärztin zu werden und widersetzt sich Konventionen auf der Suche nach Liebe und Unabhängigkeit. Wendepunkt: Generation 9/11: Anhand von Augenzeugenberichten über die Anschläge und ihre Folgen untersucht dieser zum Nachdenken anregende Dokumentarfilm, wie der 11. September eine ganze Generation geprägt hat – 25 Jahre später.

3. September

The Gentlemen: Staffel 2: Eddie hat große Pläne für sein florierendes Imperium – ob’s Bobby passt oder nicht. Währenddessen ist Susie bereits auf der Suche nach neuen Wegen, das Geschäft weiter auszubauen.

Eddie hat große Pläne für sein florierendes Imperium – ob’s Bobby passt oder nicht. Währenddessen ist Susie bereits auf der Suche nach neuen Wegen, das Geschäft weiter auszubauen. Fito Paez: El mundo cabe en una canción: Mit beispiellosen Einblicken zeigt diese intime Doku den argentinischen Rockstar Fito Páez von seiner ehrlichsten Seite, während er über Leben, Liebe und Musik reflektiert.

Mit beispiellosen Einblicken zeigt diese intime Doku den argentinischen Rockstar Fito Páez von seiner ehrlichsten Seite, während er über Leben, Liebe und Musik reflektiert. Dune: Part Two: Paul Atreides schließt sich mit Chani und den Fremen zusammen, um sich an den Verschwörern zu rächen, die seine Familie zerstört haben – ein Kampf um Gewürze und Macht.

4. September

Earle Meets World: Alix Earle, das It-Girl der Gen Z, zeigt in dieser ungefilterten Reality-Serie, die hinter die Kulissen ihres Lebens und ihrer Familie blickt, ihr wahres Gesicht.

5. September

The Sixth Sense: Als ein 9-Jähriger auf unerklärliche Weise anfängt, tote Menschen zu sehen, ist ein Kinderpsychologe entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen.

7. September

We Are Your Friends: Ein ehrgeiziger junger DJ hat die Menge fest im Griff, doch dann setzt er für seine aufkeimende Beziehung mit der Freundin seines Mentors alles aufs Spiel.

8. September

DANG!: Nachdem ihre Schwester Ruthie ihr perfektes Leben gegen die Wand fährt, zeigen Andrew und Eunice ihr, wie viel Spaß es macht, nicht perfekt zu sein. Gleichzeitig gibt Ruthie den beiden Nachhilfe im Erwachsensein. Eine animierte Sitcom.

Nachdem ihre Schwester Ruthie ihr perfektes Leben gegen die Wand fährt, zeigen Andrew und Eunice ihr, wie viel Spaß es macht, nicht perfekt zu sein. Gleichzeitig gibt Ruthie den beiden Nachhilfe im Erwachsensein. Eine animierte Sitcom. Fauda: Staffel 5: Doron muss sich inneren Dämonen und alten Feinden stellen, als die Rachemission eines alten Freundes in Marseille ihn in eine gefährliche Undercover-Operation verstrickt.

Doron muss sich inneren Dämonen und alten Feinden stellen, als die Rachemission eines alten Freundes in Marseille ihn in eine gefährliche Undercover-Operation verstrickt. Stavros Halkias: Uncle Stav: In diesem wilden Programm stellt sich Stavros Halkias vor, ein „Dirtbag“-Onkel zu werden, nimmt das Gesundheitssystem aufs Korn und warnt vor den Risiken, sein Leben in vollen Zügen zu genießen.

In diesem wilden Programm stellt sich Stavros Halkias vor, ein „Dirtbag“-Onkel zu werden, nimmt das Gesundheitssystem aufs Korn und warnt vor den Risiken, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Untold Mr. T: I Pity The Fool: Als Ikone der 80er-Jahre eroberte Mr. T die Welt im Sturm. Diese Dokumentation enthüllt die ganze Geschichte des Mannes, der hinter dem Irokesen, den Ketten und dem Slogan steckt.

9. September

Auch Liebe macht mal Ferien 3: Die Paare kommen zu einer Hochzeit wieder zusammen, was zu alten und neuen Dramen führt und sie dazu zwingt, sich zu fragen, warum sie eigentlich geheiratet haben.

10. September

Und hüte dich vor dem Bösen: Vier perfekte Paare, ein perfektes Leben – bis einer von ihnen bei einem Hausbrand stirbt. Die Tragödie bringt nicht nur Schutt und Asche, sondern wirft eine Frage auf: Wie gut kennen sie einander wirklich?

Vier perfekte Paare, ein perfektes Leben – bis einer von ihnen bei einem Hausbrand stirbt. Die Tragödie bringt nicht nur Schutt und Asche, sondern wirft eine Frage auf: Wie gut kennen sie einander wirklich? Crew Girl: Nach einem Familienskandal zieht die Ruderin Teagan Tao in eine Kleinstadt und schließt sich dem Jungen-Ruderteam einer elitären Schule an. Das Gefühlschaos ist vorprogrammiert.

Nach einem Familienskandal zieht die Ruderin Teagan Tao in eine Kleinstadt und schließt sich dem Jungen-Ruderteam einer elitären Schule an. Das Gefühlschaos ist vorprogrammiert. Call My Agent! The Movie: Fünf Jahre nach dem Ende der ASK-Agentur droht Andréas neues Projekt zu scheitern: Ihr Hauptdarsteller springt in letzter Sekunde ab. Um das Projekt zu retten, bleibt ihr keine Wahl – sie muss die alte Truppe wieder vereinen.

Fünf Jahre nach dem Ende der ASK-Agentur droht Andréas neues Projekt zu scheitern: Ihr Hauptdarsteller springt in letzter Sekunde ab. Um das Projekt zu retten, bleibt ihr keine Wahl – sie muss die alte Truppe wieder vereinen. Ein letzter Job: Ein Witwer holt in diesem Film nach wahren Begebenheiten seine alten Kumpanen für einen letzten Coup ins Boot: einen guten alten Juwelenraub, den größten in der Geschichte Londons.

Ein Witwer holt in diesem Film nach wahren Begebenheiten seine alten Kumpanen für einen letzten Coup ins Boot: einen guten alten Juwelenraub, den größten in der Geschichte Londons. Rheingold: Von den Straßen Bonns bis in die Zellen eines syrischen Gefängnisses – diese schonungslose Filmbiografie erzählt vom Aufstieg des deutschen Rappers Xatar und dem Raubüberfall, der ihn berühmt machte.

11. September

En coma – Zwischen Leben und Tod: Nach einem Angriff liegt Anabel im Koma. Sie und der Krankenpfleger Rafael, der die Toten hören kann, müssen sie beschützen, bevor ihre Feinde sie finden.

Nach einem Angriff liegt Anabel im Koma. Sie und der Krankenpfleger Rafael, der die Toten hören kann, müssen sie beschützen, bevor ihre Feinde sie finden. Danke, Team!: Als ihr Teambuilding-Event in ein Dorf verlegt wird, ist das Personal einer Käserei überzeugt, dass es nicht schlimmer kommen kann – bis Entlassungen angekündigt werden.

Als ihr Teambuilding-Event in ein Dorf verlegt wird, ist das Personal einer Käserei überzeugt, dass es nicht schlimmer kommen kann – bis Entlassungen angekündigt werden. NFL Melbourne Game: Die NFL kommt erstmals für ein reguläres Saisonspiel nach Melbourne, Australien, wo die San Francisco 49ers im Duell der Divisionen auf die Los Angeles Rams treffen.

12. September

The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist: Ein werdender Vater befragt Führungskräfte und Fachleute aus der Tech-Branche zum Thema KI, um zu verstehen, wie sie sein Kind, und die Menschheit, beeinflussen wird.

13. September

Wunderschöner: In dieser Dramedy über Frauenrechte kämpfen eine junge Aktivistin, eine Frau mit einem toxischen Arbeitsplatz und eine Mutter mit Eheproblemen für Gleichberechtigung.

14. September

Gabby’s Dollhouse: Staffel 14: Gabby und die Gabby-Katzen sind wieder da – und dieses Mal ist auch Gabbys Schwester Doozie mit dabei, die Hunde liebt und all ihre Fellfreunde mitbringt!

Gabby und die Gabby-Katzen sind wieder da – und dieses Mal ist auch Gabbys Schwester Doozie mit dabei, die Hunde liebt und all ihre Fellfreunde mitbringt! Hot Ones: Extra Heat: Episode 2: „Hot Ones: Extra Heat“ holt das von Kritikern gefeierte „Hot Ones“-Interviewformat aus dem Studio heraus und in die größten kulturellen Momente der Welt. Moderiert von Sean Evans bringt diese 30-minütige Sondersendung die charakteristische „10-Wing-Challenge“ und fundierte Gespräche zur WWE. Diese Sondersendung wird direkt im Anschluss an eine LIVE-Folge von „WWE Raw“ ausgestrahlt.

15. September

Jo Koy: Blue in the Face: Jo Koy lässt in diesem urkomischen und zugleich herzlichen Auftritt ein wildes Zahnarzt-Desaster noch einmal Revue passieren, erzählt, wie er bei McDonald’s gefeuert wurde, und würdigt seinen Stiefvater, einen Veteranen.

16. September

Die Puppe: In dieser modernen Verfilmung nach dem klassischen polnischen Roman von Bolesław Prus plagen einen erfolgreichen Kaufmann seine Gefühle für eine willensstarke Adelige.

17. September

Stranger Things: Tales From ’85: Staffel 2: Der Valentinstag steht vor der Tür, doch Geistererscheinungen und ein Schwarm merkwürdiger Kreaturen stürzen die Stadt ins Chaos – es liegt an der Gruppe, der Sache auf den Grund zu gehen.

Der Valentinstag steht vor der Tür, doch Geistererscheinungen und ein Schwarm merkwürdiger Kreaturen stürzen die Stadt ins Chaos – es liegt an der Gruppe, der Sache auf den Grund zu gehen. Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden: Die Emmy-prämierte Anthologieserie Monster von Ryan Murphy und Ian Brennan kehrt 2026 zurück. Staffel 4 handelt erstmals von einem weiblichen „Monster“: Lizzie Borden.

Die Emmy-prämierte Anthologieserie Monster von Ryan Murphy und Ian Brennan kehrt 2026 zurück. Staffel 4 handelt erstmals von einem weiblichen „Monster“: Lizzie Borden. Keine Fremde: Funda muss ihre Mutterrolle und Kunstkarriere unter einen Hut bringen und ist froh, endlich Hilfe zu haben. Aber irgendwas stimmt mit dem geheimnisvollen neuen Kindermädchen nicht.

Funda muss ihre Mutterrolle und Kunstkarriere unter einen Hut bringen und ist froh, endlich Hilfe zu haben. Aber irgendwas stimmt mit dem geheimnisvollen neuen Kindermädchen nicht. Plastic Beauty: Als eine begabte Notfallchirurgin in der Schönheitsmedizin landet, deckt der Konflikt mit einer Promi-Ärztin die Gier und das Verlangen auf, die hinter dem Glanz stecken.

Als eine begabte Notfallchirurgin in der Schönheitsmedizin landet, deckt der Konflikt mit einer Promi-Ärztin die Gier und das Verlangen auf, die hinter dem Glanz stecken. The Fixers: Ein ehemaliger Gangster, der gerade eine Pechsträhne hat, tut sich mit dem Sohn eines gewieften Politikers zusammen, um die schmutzigen Geheimnisse wichtiger Kunden von beiden Seiten des Gesetzes aufzudecken.

Ein ehemaliger Gangster, der gerade eine Pechsträhne hat, tut sich mit dem Sohn eines gewieften Politikers zusammen, um die schmutzigen Geheimnisse wichtiger Kunden von beiden Seiten des Gesetzes aufzudecken. Don’t Worry Darling: Das Leben einer Hausfrau in der perfekt inszenierten Kulisse einer experimentellen Wüstensiedlung beginnt zu bröckeln, als sie anfängt, unbequeme Fragen zu stellen.

18. September

Best of the Best: Als zwei Kindheitsfreundinnen dem ehrgeizigen Bollywood-Fusion-Tanzteam der UCLA beitreten, wird ihnen schnell klar: Der Kampf um den Meisterschaftstitel fordert weit mehr ab als nur perfektes Taktgefühl.

21. September

Mickey 17: Mickey Barnes muss von der Erde fliehen und heuert als „Expendable“ auf einem Kolonisationsraumschiff an. Bald muss er tödliche Einsätze übernehmen und immer wieder sterben.

22. September

Die Minerva-Akademie: An der Minerva Militärschule müssen Teenager Disziplin, Rivalität und Druck standhalten, während ein Kadett nach seinem vermissten Freund sucht.

23. September

Wonka’s The Golden Ticket: In dieser einzigartigen Reality-TV-Show betreten Kandidaten Wonkas Schokoladenfabrik, wo unvorhersehbare Spiele, Prüfungen und Versuchungen auf sie warten.

In dieser einzigartigen Reality-TV-Show betreten Kandidaten Wonkas Schokoladenfabrik, wo unvorhersehbare Spiele, Prüfungen und Versuchungen auf sie warten. Habeas Corpus: Eine renommierte Juraprofessorin will die Unschuld eines verurteilten Mannes mithilfe Ihrer Gruppe an Studenten beweisen und deckt dabei schockierende Tatsachen auf.

24. September

Delusion: Das Leben einer Frau gerät aus den Fugen, als ihr Vater aufgrund seiner Demenz zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird – und die Dorfbewohner glauben, er sei von einem bösartigen Geist besessen.

Das Leben einer Frau gerät aus den Fugen, als ihr Vater aufgrund seiner Demenz zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird – und die Dorfbewohner glauben, er sei von einem bösartigen Geist besessen. A Different World: Dwaynes und Whitleys rebellische Tochter Deborah beginnt ihr Studium am Hillman College. Im Schatten ihrer Eltern versucht sie, ihren eigenen Weg zu gehen und ihr Studentenleben voll auszukosten.

Dwaynes und Whitleys rebellische Tochter Deborah beginnt ihr Studium am Hillman College. Im Schatten ihrer Eltern versucht sie, ihren eigenen Weg zu gehen und ihr Studentenleben voll auszukosten. Meine traurigen Toten: Emma kann die Toten sehen. Doch die Ankunft ihrer Nichte erschüttert Tausende von Leben in dieser unheimlichen Miniserie nach Mariana Enriquez‘ Erzählungen.

Emma kann die Toten sehen. Doch die Ankunft ihrer Nichte erschüttert Tausende von Leben in dieser unheimlichen Miniserie nach Mariana Enriquez‘ Erzählungen. Wochenendrebellen:

25. September

Das letzte Problem: Ein einst gefeierter Schauspieler muss in seine berühmte Detektiv-Rolle schlüpfen, um in einem abgelegenen Hotel einen Mord aufzuklären, bei dem alle verdächtig sind.

Ein einst gefeierter Schauspieler muss in seine berühmte Detektiv-Rolle schlüpfen, um in einem abgelegenen Hotel einen Mord aufzuklären, bei dem alle verdächtig sind. STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: PHASE 2–3: Auf der 2. Etappe müssen Johnny und Gyro eine Wüste durchqueren. Unheimliche Vorfälle häufen sich und sie müssen einsehen, dass das Rennen mehr ist als nur ein Wettkampf.

Auf der 2. Etappe müssen Johnny und Gyro eine Wüste durchqueren. Unheimliche Vorfälle häufen sich und sie müssen einsehen, dass das Rennen mehr ist als nur ein Wettkampf. Unabomber: Dieses Drama zeigt Ted Kaczynskis Entwicklung vom Harvard-Wunderkind und Testobjekt zum Unabomber – dem Mann, den das FBI jahrelang nicht zu fassen bekam. Nach wahren Begebenheiten.

29. September

Mononoke The Movie: Chapter Ⅲ – The Curse of the Serpent: Als es hinter den Mauern des Ōoku zur Tragödie kommt, erwecken fehlgeleitete menschliche Leidenschaften und alter Groll den bisher furchterregendsten Gegner des Medizinverkäufers.

Als es hinter den Mauern des Ōoku zur Tragödie kommt, erwecken fehlgeleitete menschliche Leidenschaften und alter Groll den bisher furchterregendsten Gegner des Medizinverkäufers. LEGO ONE PIECE: Die Strohhüte stechen in diesem zweiteiligen LEGO-Special in See! Begleite Ruffy, Nami, Lysop und die Crew auf ihrer legendären Reise, die komplett aus Steinen nachgebaut wurde.

30. September