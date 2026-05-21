Netflix im Juni 2026: Fußball-WM, Avatar und neue Serienstarts

Der Juni bei Netflix steht im Zeichen von Fußball, Fantasy und internationalen Eigenproduktionen. Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft erweitert der Streaming-Dienst sein Angebot um mehrere Sportformate, darunter eine Dokumentation über den ehemaligen Nationalspieler Lukas Podolski sowie eine tägliche WM-Begleitung mit prominenten Experten.

Gleichzeitig setzt Netflix auf neue Staffeln etablierter Serien und ergänzt das Programm um zahlreiche Filme, Dramen und Reality-Formate. Wer nicht lange warten will findet hier die Übersicht der Mai-Neuheiten auf Netflix.

Zu den größten Serienstarts des Monats zählt die zweite Staffel von „Avatar – Der Herr der Elemente“. Die Realverfilmung der Animationsvorlage führt die Geschichte von Aang fort, der seine Fähigkeiten als Erdbändiger ausbauen muss, während politische Konflikte und Machtkämpfe das Erdkönigreich erschüttern.

Auch Krimi-Fans erhalten Nachschub: Mit „I will find you“ erscheint eine neue Serienadaption eines Romans von Harlan Coben. Im Mittelpunkt steht ein Vater, der aus dem Gefängnis ausbrechen will, nachdem Hinweise auftauchen, dass sein totgeglaubter Sohn möglicherweise noch lebt.

Der Fußball bleibt darüber hinaus ein wiederkehrendes Thema im Juni. Die Dokumentation „POLDI“ widmet sich Lukas Podolski und begleitet den Weltmeister nicht nur bei der Rückschau auf seine Karriere, sondern auch bei aktuellen Projekten und Zukunftsplänen.

Ergänzend startet mit „The Rest Is Football“ ein tägliches Analyseformat zur laufenden Weltmeisterschaft. Die ehemaligen Profis Gary Lineker, Alan Shearer und Micah Richards diskutieren dort Spiele, Entwicklungen und Schlagzeilen des Turniers.

Von Büro-Romanzen bis zu literarischen Stoffen

Im Filmbereich reicht die Bandbreite von romantischen Komödien bis zu aufwendig inszenierten Dramen. In „Office Romance“ geraten zwei ehrgeizige Angestellte in eine geheime Beziehung, die zunehmend Auswirkungen auf ihren Berufsalltag hat.

Mit „Voicemails for Isabelle“ erscheint eine weitere Liebesgeschichte, während „In the Hand of Dante“ historische Literatur, Mafia-Milieu und Gegenwartshandlung miteinander verbindet. Der Stop-Motion-Film „Soy Frankelda“ zählt zu den ungewöhnlicheren Neustarts des Monats.

Ergänzt wird das Programm durch Reality-Formate wie „Outlast: The Jungle“, neue Dokumentationen und weitere internationale Serienproduktionen. Die vollständige Übersicht aller Juni-Neuheiten folgt in der nachstehenden Liste.

Neue Netflix-Serien im Juni 2026

4. Juni

Night Shift For Cuties – Zwei K-Pop-Fans werden zu Rivalinnen, als sich ihnen die Chance auf ein Treffen mit ihrer Lieblingsgruppe bietet.

– Zwei K-Pop-Fans werden zu Rivalinnen, als sich ihnen die Chance auf ein Treffen mit ihrer Lieblingsgruppe bietet. The Witness – Nach einem aufsehenerregenden Mordfall kämpft ein Vater darum, seinen kleinen Sohn vor den Folgen der Ermittlungen zu schützen.

5. Juni

Teach You a Lesson – Unkonventionelle Schulinspektoren greifen durch, als Respektlosigkeit und Chaos den Unterricht bestimmen.

10. Juni

Outlast: The Jungle – Sechzehn Kandidaten treten in der Wildnis gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von einer Million Dollar.

– Sechzehn Kandidaten treten in der Wildnis gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von einer Million Dollar. The Rest is Football – Gary Lineker, Alan Shearer und Micah Richards begleiten die Fußball-WM mit Analysen und Diskussionen.

– Gary Lineker, Alan Shearer und Micah Richards begleiten die Fußball-WM mit Analysen und Diskussionen. My Family: Season 2 – Ein Jahr nach einem schweren Verlust wird eine Familie erneut mit alten Konflikten konfrontiert.

11. Juni

Viral Hit – Ein gemobbter Teenager wird über Nacht zum Internetstar und versucht, seinen plötzlichen Erfolg zu nutzen.

– Ein gemobbter Teenager wird über Nacht zum Internetstar und versucht, seinen plötzlichen Erfolg zu nutzen. The Evil Lawyer – Ein junger Anwalt kämpft gegen falsche Anschuldigungen und setzt seine Zukunft aufs Spiel.

– Ein junger Anwalt kämpft gegen falsche Anschuldigungen und setzt seine Zukunft aufs Spiel. Sweet Magnolias: Season 5 – Freundschaft, Familienleben und neue Lebenspläne prägen einen ereignisreichen Sommer in Serenity.

12. Juni

The Polygamist – Das perfekte Familienbild einer Influencerin zerbricht, als private Geheimnisse ans Licht kommen.

– Das perfekte Familienbild einer Influencerin zerbricht, als private Geheimnisse ans Licht kommen. Losing Judgment – Nach einem beruflichen Rückschlag beginnt eine Anwältin in einer kleinen Kanzlei neu und übernimmt einen ungewöhnlichen Fall.

16. Juni

America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders: Season 3 – Die Cheerleader begleiten eine neue Saison zwischen Leistungsdruck, Öffentlichkeit und Teamgeist.

18. Juni

I Will Find You – Ein verurteilter Vater plant die Flucht aus dem Gefängnis, nachdem Hinweise auftauchen, dass sein Sohn noch leben könnte.

19. Juni

Oasis – Nach dem Verschwinden einer jungen Frau geraten Gäste und Angestellte eines Luxusresorts unter Verdacht.

20. Juni

The Root Of The Game – Die Dokuserie beleuchtet Brasiliens Straßenfußball und die Menschen hinter dem Sport.

22. Juni

Rhythm + Flow Italy: Season 3 – Eine neue Jury sucht Italiens nächsten Rapstar.

24. Juni

Another Self: Season 3 – Drei Freundinnen versuchen nach persönlichen Krisen einen Neuanfang.

– Drei Freundinnen versuchen nach persönlichen Krisen einen Neuanfang. The American Experiment – Die Dokuserie zeichnet die Entstehung und Entwicklung der Vereinigten Staaten nach.

25. Juni

Avatar The Last Airbender: Season 2 – Aang setzt seine Ausbildung fort und gerät in ein Netz aus politischen Intrigen und Machtkämpfen.

Demnächst verfügbar

BAKI-DOU: The Invincible Samurai: Season 1 Part 2 – Baki und seine Rivalen stellen sich dem legendären Samurai Musashi Miyamoto.

– Baki und seine Rivalen stellen sich dem legendären Samurai Musashi Miyamoto. Notes from the Last Row – Die Bewunderung eines Autors für einen talentierten Studenten entwickelt sich zu einer gefährlichen Obsession.

Neue Netflix-Filme und Dokus

1. Juni

Rocky Balboa – Der ehemalige Boxchampion sucht nach einem neuen Lebenssinn und kehrt noch einmal ins Rampenlicht zurück.

– Der ehemalige Boxchampion sucht nach einem neuen Lebenssinn und kehrt noch einmal ins Rampenlicht zurück. Creed III – Ein früherer Freund fordert den erfolgreichen Boxer Adonis Creed zu einem persönlichen Duell heraus.

3. Juni

The Hot Seat – Fußballstars und Comedians liefern sich in diesem Comedy-Special einen Schlagabtausch voller Sticheleien.

4. Juni

Poldi – Die Dokumentation begleitet Lukas Podolski zwischen Fußballkarriere, Unternehmertum und privaten Projekten.

– Die Dokumentation begleitet Lukas Podolski zwischen Fußballkarriere, Unternehmertum und privaten Projekten. The Murder of Rachel Nickell – Die Doku zeichnet einen der bekanntesten Mordfälle Großbritanniens und die langwierigen Ermittlungen nach.

– Die Doku zeichnet einen der bekanntesten Mordfälle Großbritanniens und die langwierigen Ermittlungen nach. Maa Behen – Eine Mutter und ihre Töchter versuchen gemeinsam, ein Verbrechen zu vertuschen.

– Eine Mutter und ihre Töchter versuchen gemeinsam, ein Verbrechen zu vertuschen. Ein Fest fürs Leben – Ein Hochzeitsplaner erlebt bei seinem letzten Auftrag ein unerwartetes Chaos.

5. Juni

Office Romance – Eine heimliche Beziehung zwischen zwei Kollegen bringt ihr geordnetes Leben durcheinander.

– Eine heimliche Beziehung zwischen zwei Kollegen bringt ihr geordnetes Leben durcheinander. Mexico 86 – Die Dokumentation blickt auf die Hintergründe der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko.

– Die Dokumentation blickt auf die Hintergründe der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. The Marked Woman – Eine Frau ohne Erinnerung wird zum Mittelpunkt eines gefährlichen Rätsels.

– Eine Frau ohne Erinnerung wird zum Mittelpunkt eines gefährlichen Rätsels. The Gunman – Ein ehemaliger Auftragskiller wird von seiner Vergangenheit eingeholt.

7. Juni

USA 94: Brazil’s Return to Glory – Die Dokumentation zeigt Brasiliens Weg zum WM-Titel 1994.

– Die Dokumentation zeigt Brasiliens Weg zum WM-Titel 1994. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – Frodo macht sich mit dem Ring auf die Reise nach Mordor.

– Frodo macht sich mit dem Ring auf die Reise nach Mordor. The Lord of the Rings: The Two Towers – Die Gefährten kämpfen an mehreren Fronten gegen die Mächte Saurons.

– Die Gefährten kämpfen an mehreren Fronten gegen die Mächte Saurons. The Lord of the Rings: The Return of the King – Das Schicksal Mittelerdes entscheidet sich in der finalen Schlacht.

9. Juni

Norway: The Dark Horse – Die Dokumentation begleitet Norwegens überraschende Rückkehr auf die Fußball-Weltbühne.

10. Juni

Colors Of Evil: Black – Ein Staatsanwalt untersucht das Verschwinden eines Kindes und stößt auf dunkle Zusammenhänge.

12. Juni

I Am Frankelda – Eine Schriftstellerin begegnet in ihrem Unterbewusstsein den Figuren ihrer eigenen Geschichten.

Maternal Instinct – Eine wahre Kriminalgeschichte über Täuschung, Gewalt und ein schockierendes Verbrechen.

13. Juni

Caddo Lake – Das Verschwinden eines Kindes verbindet zwei Menschen mit einem rätselhaften Phänomen.

15. Juni

Anatomy of a Fall – Nach dem Tod ihres Mannes gerät eine Schriftstellerin selbst unter Mordverdacht.

– Nach dem Tod ihres Mannes gerät eine Schriftstellerin selbst unter Mordverdacht. One Piece: Alabasta – Die Strohhutpiraten versuchen einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern.

– Die Strohhutpiraten versuchen einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern. Manitou’s Canoe – Abahachi und Ranger begeben sich auf die Suche nach einem legendären Kanu.

19. Juni

Voicemails for Isabelle – Eine Reihe fehlgeleiteter Sprachnachrichten führt zwei Fremde zusammen.

– Eine Reihe fehlgeleiteter Sprachnachrichten führt zwei Fremde zusammen. Color Book – Ein verwitweter Vater erlebt mit seinem Sohn eine unerwartete Reise voller Hindernisse.

24. Juni

In the Hand of Dante – Die Suche nach einem historischen Manuskript verbindet Gegenwart und Mittelalter.

25. Juni

Moulin Rouge! – Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte entfaltet sich im Paris der Jahrhundertwende.

26. Juni

Little Brother – Das geordnete Leben eines Immobilienmaklers wird durch seinen exzentrischen Bruder auf den Kopf gestellt.

Chris & Martina: The Final Set – Die Dokumentation blickt auf die außergewöhnliche Freundschaft zweier Tennislegenden.

27. Juni

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – Die Vorgeschichte Rohans erzählt von Krieg, Verrat und dem Kampf um ein Königreich.

Demnächst verfügbar