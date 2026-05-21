FRITZ!OS 8.50: Erste Vorschauversion jetzt im FRITZ!Labor

Der Berliner Netzwerkspezialist FRITZ! stellt eine erste Vorabversion von FRITZ!OS 8.50 zur Verfügung. Nutzer der FRITZ!Box 7590 AX können die kommende Firmware bereits vor der offiziellen Freigabe testen. Weitere Routermodelle sollen schrittweise folgen. Neben Verbesserungen bei Sicherheit und Bedienung bereitet das Update auch neue Funktionen für die MyFRITZ!App vor.

Wie bei den bisherigen Laborprogrammen sammelt der Hersteller während der Testphase Rückmeldungen aus der Anwenderschaft, bevor die neuen Funktionen in die regulären Firmware-Versionen übernommen werden.

MyFRITZ!App wird wichtiger

Ein Schwerpunkt der neuen Version liegt auf der Verwaltung des Heimnetzes. Die MyFRITZ!App soll künftig stärker als zentrale Anlaufstelle für Einrichtung, Überwachung und Steuerung dienen. Dazu wurde die Kommunikation zwischen Router und App überarbeitet. Perspektivisch soll die Anwendung das Heimnetz analysieren und Empfehlungen für optimale Einstellungen bereitstellen.

Auch der Umzug auf eine neue FRITZ!Box wurde überarbeitet. Der Einrichtungsassistent hilft beim Übertragen bestehender Konfigurationen und weist auf mögliche Besonderheiten hin. Daneben vereinfacht FRITZ! den Zugriff auf die Routeroberfläche. Diese ist künftig zusätzlich über die Adresse „fritzbox.local“ erreichbar. In vielen Fällen sollen dadurch Warnmeldungen des Browsers vermieden werden.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden neue Funktionen zunächst über öffentliche Testversionen verteilt, etwa für den Wechsel auf neue Hardware oder den Ausbau der Smart-Home-Funktionen. Auch die ersten Bestandteile von FRITZ!OS 8 erschienen zunächst im Laborprogramm.

Sicherheitswarnungen und Automationen

Im Bereich Sicherheit erweitert der Hersteller die Schutzmechanismen der Router. Wer Portfreigaben einrichtet, erhält künftig Warnhinweise bei Konfigurationen, die als potenziell riskant gelten. Auch die Kindersicherung wird ausgebaut. Ereignisprotokolle zeigen künftig an, welches Gerät versucht hat, eine gesperrte Internetadresse aufzurufen.

Für Nutzer von FRITZ!Fon-Telefonen gibt es ebenfalls Neuerungen. Ein vereinfachter Telefonie-Modus erlaubt die freie Belegung der Funktionstasten mit Rufnummern oder häufig genutzten Aktionen. Neu ist außerdem eine SOS-Funktion, die im Notfall mehrere hinterlegte Kontakte nacheinander anwählen kann.

Im Smart Home erhalten die Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 eine Überlastabschaltung. Überschreitet ein angeschlossenes Gerät für eine definierte Zeit einen festgelegten Leistungswert, kann die Stromzufuhr automatisch unterbrochen werden. Darüber hinaus lassen sich Routinen künftig durch mehrere unterschiedliche Auslöser starten.

Für die FRITZ!Box 5690 Pro kündigt das Unternehmen zudem die Integration einer Matter-Bridge an, wodurch sich kompatible Geräte flexibler in andere Smart-Home-Systeme einbinden lassen.