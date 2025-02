Netflix erhöht die Preise in weiteren Ländern

Es ist gerade mal zwei Wochen her, seit Netflix Preiserhöhungen für die USA, Argentinien und Portugal angekündigt hat. Jetzt sind offenbar auch die ersten damals von Netflix nicht genannten Länder betroffen. Der Videodienst hat nun auch in Großbritannien seine Abo-Preise erhöht.

Netflix-Abonnenten auf der britischen Insel bezahlen im billigsten Tarif mit Werbung fortan 5,99 britische Pfund statt bislang 4,99 Pfund. Der Preis für den Standardtarif wurde von 10,99 Pfund auf 12,99 Pfund erhöht und für das Premium-Abonnement von Netflix werden fortan 18,99 Pfund statt bislang 17,99 Pfund im Monat fällig.

Auch das Hinzufügen von Zusatzmitgliedern zu einem Netflix-Abo ist in Großbritannien teurer geworden. Hier bezahlt man jetzt monatlich 5,99 Pfund statt bislang 4,99 Pfund.

Zur Einordnung: Ein britisches Pfund liegt derzeit bei 1,20 Euro. Damit entspricht der Preis für die günstigste Abo-Stufe etwa 7,18 Euro, das Standard-Abo kostet rund 15,57 Euro, und für das Premium-Abonnement werden monatlich 22,78 Euro fällig.

Das entspricht ungefähr dem Niveau der neuen Netflix-Preise in den USA. Dort müssen Abonnenten nach der jüngsten Preiserhöhung für das Standard-Abo mit Werbung monatlich 7,99 Dollar bezahlen, das werbefreie Standard-Abo kostet 17,99 Dollar und der Preis für Netflix Premium liegt dort inzwischen bei 24,99 Dollar.

Netflix ist in Deutschland mittlerweile „zu billig“

Hierzulande haben wir die letzte Preiserhöhung von Netflix vor rund zehn Monaten gesehen. Seither liegt der Preis für das Standard-Abo bei 13,99 Euro und für das Premium-Abo bei 17,99 Euro.

Die Kosten für das Standard-Abo mit Werbung sind in Deutschland dagegen schon erstaunlich lange unverändert geblieben. Der Preis hierfür liegt seit der Einführung des Modells im November 2022 immer noch bei 4,99 Euro im Monat. Mit Blick auf die letzten Meldungen zu Preiserhöhungen. In anderen Ländern muss man wohl aber davon ausgehen, dass sich in diesem Bereich auch hier bald wieder etwas tut.