Opera Air: Der erste Browser, bei dem Achtsamkeit im Mittelpunkt steht

Der norwegische Anbieter Opera hat mit Opera Air einen neuen Webbrowser vorgestellt, bei dem die achtsame Nutzung im Vordergrund steht. Der Browser soll ein fokussiertes, ausgeglichenes und stressfreies Internet-Erlebnis ermöglichen. Dem Anbieter zufolge wird dies dadurch ermöglicht, dass „Opera Air“ neben der Möglichkeit zur klassischen Internetnutzung auch Funktionen zur Unterstützung des mentalen Wohlbefindens bietet.

Zu den von dem Webbrowser für diesen Zweck bereitgestellten Funktionen gehören Atemübungen sowie Meditationen und Übungen zur Körperwahrnehmung. Diese Funktionen können über eine spezielle Pause-Funktion aufgerufen werden. Der Browser kann den Nutzer aber auch in regelmäßigen Abständen an solche Unterbrechungen erinnern. Die einzelnen Übungen stehen in unterschiedlicher Länge zur Verfügung und lassen sich zudem individuell anpassen.

Eine weitere in „Opera Air“ verfügbare Funktion nennt sich „Boosts“ und zielt darauf ab, durch binaurale Klänge verschiedene Gehirnwellen zu stimulieren. Ein Beispiel für diese Technik könnt ihr hier auf YouTube erfahren, diese Funktion soll dabei unterstützen, die Kreativität zu fördern, Stress abzubauen und konzentriert zu bleiben. „Opera Air“ stellt auch hier verschiedene Übungen mit unterschiedlicher Länge zur Verfügung. Die Lautstärke von Wellenklängen, Hintergrundmusik und Naturgeräuschen kann dabei individuell angepasst werden.

Funktionen fügen sich nahtlos in die Verwendung ein

Die Achtsamkeitsfunktionen von „Opera Air“ sollen sich nahtlos in die Nutzung des Browsers einfügen, sodass Nutzer beispielsweise im Internet recherchieren können, während im Hintergrund der „Focused Calm“-Modus läuft, der mit bestimmten Frequenzen und Naturklängen eine ruhige Atmosphäre schaffen soll.

Neben diesen neuen Funktionen stehen Nutzern auch die sonst von Opera bekannten Funktionen wie Werbeblocker, ein integriertes VPN und die KI-gestützte Suchfunktion „Aria“ zur Verfügung. Die Opera-Entwickler bieten den neuen Webbrowser derzeit noch in einer Testphase für Mac und Windows zum Download an.