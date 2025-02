eufy E20: Kombi aus Saugroboter und Handsauger geht in den Verkauf

In der kommenden Woche geht mit dem eufy E20 eine auf den ersten Blick exotisch anmutende Kombination aus Saugroboter und Handstaubsauger an den Start. Zielgruppe für das Gerät dürften insbesondere Nutzer sein, die in nicht besonders großzügigen Wohnungen leben und deshalb verstärkt nach platzsparenden, kompakten Lösungen suchen.

Die Idee hinter dem Produkt klingt auf jeden Fall gut. Warum soll man der bei Einzelgeräten vorhandenen Saugeinheit keinen zusätzlichen Nutzen zuführen? Kurzum hat eufy den E20 so konstruiert, dass man das mit einem Handgriff ausgestattete Saugmodul aus dem Roboter entnehmen und als Hand oder auch als Bodenstaubsauger verwenden kann. Im Lieferumfang des eufy E20 ist für diesen Zweck eine kurze Handstaubsaugerbürste sowie eine mit einem langen Saugrohr ausgestattete Bodenbürste enthalten.

Bis zu 30.000 Pa Saugleistung

Die Saugleistung des Geräts hängt von der jeweiligen Verwendungsart ab. Beim Einsatz als Saugroboter bringt es der E20 auf 8000 Pa und wenn man ihn als Handgerät nutzt, liegt die maximale Saugleistung bei 30.000 Pa. Die Haupteinheit ist zudem mit einem fünfstufigen Filtersystem ausgestattet, das die angesaugte Luft auch von Allergenen befreien soll.

Wenn wir hier von einem Saugroboter sprechen, ist zu erwähnen, dass es sich beim eufy E20 in der Tat um einen reinen Saugroboter handelt. Das Gerät hat kein Wischsystem integriert. In der zugehörigen Ladestation findet ein Staubbeutel mit drei Litern Fassungsvermögen Platz, in den sich der Saugroboter nach seinen Reinigungsfahrten automatisch entleert. Bei normalem Gebrauch – wie auch immer das der Hersteller definiert – soll sich der Sauger damit bis zu 75 Tage ohne Wartungsaufwand betreiben lassen.

Der eufy E20 lässt sich wie andere Saugroboter des Herstellers nicht nur über die Tasten am Gehäuse, sondern auch per App bedienen. Auf diese Weise kann man dann auch gezielte Zimmer oder Bereichsreinigungen durchführen. Ein dreistufiges Lasersystem soll dabei für eine exakte Kartierung der Wohnung und für punktgenaue Navigation sorgen.

Vorbesteller bezahlen 499 Euro

Der eufy E20 geht am Montag zum Preis von 549 Euro in den Verkauf. Wer das Gerät vor diesem Termin vorbestellt, kann sich einen Preisnachlass in Höhe von 50 Euro sichern. Hierfür müsst ihr auf der Produktseite des Herstellers oben rechts auf die Taste „jetzt sichern“ klicken. eufy verlangt für diesen Vorbesteller-Gutschein allerdings eine Schutzgebühr von einem Euro.