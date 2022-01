„jOBS – Die Erfolgsstory von Steve Jobs“ im TV und der Mediathek

Wenn ihr noch einen TV-Tipp fürs Wochenende braucht, können wir auf TELE 5 verweisen. Dort läuft heute mit jOBS – Die Erfolgsstory von Steve Jobs der 2013 produzierte Film mit Ashton Kutcher und Josh Gad.

Mit der Verfilmung der Karriere des Apple-Gründers hat Regisseur Joshua Michael Stern einen ganz unterhaltsamen, gut zwei Stunden langen Kinostreifen produziert. In der Hauptrolle sehen wir Ashton Kutcher, der zu Filmbeginn auf der Bühne von Apples ehemaligem Veranstaltungssaal „Town Hall“ den ersten iPod präsentiert, bevor die Geschichte von Steve Jobs und Apple beginnend mit dem Jahr 1974 erzählt wird.

Vom Aufstieg zum Fall und wieder zum Aufstieg, vom barfüßigen Hippie zum Unternehmer, der die Welt verändert: Gemeinsam mit seinen Kumpels gründete Steve Jobs (Ashton Kutcher) die Firma Apple in der Garage seiner Adoptiveltern. Sie starteten eine Revolution. Aber Jobs verlor das Business. Nur um danach umso steiler aufzusteigen… – Einer von drei Filmen, die sich mit dem Leben von Steve Jobs beschäftigen. Fast alle Szenen mit Jobs‘ Elternhaus und der berühmten Garage entstanden an den Originalschauplätzen, an denen Steve Jobs in den 70er Jahren aufwuchs.

Der Film läuft am heutigen Freitag um 20:15 Uhr live auf TELE 5 und steht dann von 22:50 Uhr an bis zum 23. Januar in der Mediathek von TELE 5 zum Abruf bereit.