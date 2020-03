Nest Protect Rauchmelder im Doppelpack gerade etwas günstiger

Gute Angebote für Nest Protect sind mittlerweile Mangelware. Offiziell kosten die Rauch- und Kohlenmonoxidmelder von Google mittlerweile 129 Euro und die Zeiten, zu denen man die Dinger für einen zweistelligen Betrag bekommen hat, sind lange vorbei. Angesichts dessen ist die aktuellen Sonderaktion bei tink.de durchaus eine Erwähnung wert.

Der Smarthome-Shop bietet das 2er-Pack Nest Protect derzeit vorübergehend für 210 Euro an. Für zwei Rauchmelder ist das sicher immer noch viel Geld, doch dürfte der Nest Protect derzeit mit das Beste auf dem Markt sein.

Offiziell sind die Nest-Rauchmelder erst seit 2017 in Deutschland erhältlich. Wir haben die erste Generation damals noch aus Frankreich importiert bereits vor sechs Jahren vorgestellt und die Geräte verrichten bis heute zuverlässig ihren Dienst. Zwischenzeitlich kamen noch ein paar Geräte der aktuellen zweiten Generation hinzu.

Die Nest-Rauchmelder haben den großen Vorteil, dass sie sprechen und auf zunächst sanfte Hinweise setzen. So „fragt“ der Rauchmelder bevor er auf Vollsignal schaltet, ob alles in Ordnung ist und gibt euch Zeit, den Alarm zu unterdrücken, wenn euch zum Beispiel nur das Essen ein wenig angebrannt ist. Die Geräte sind voll per App ansteuerbar und haben eine optionale Nachtlichtfunktion integriert.

Mithilfe von HomeBridge oder der Plug-and-Play-Lösung Starling können die Nest-Rauchmelder gemeinsam mit Kameras und weiteren Produkten des Herstellers an HomeKit angebunden werden.