Disney+ lässt sich auch mit Fire TV empfangen

Vor dem Start von Disney+ am 24. März wurde die Liste der mit dem Streaming-Angebot in Deutschland kompatiblen Geräte erneut aktualisiert. Wie erwartet findet hier nun auch Fire TV wieder seinen Platz. Grund für das vorübergehende Verschwinden und die damit verbundene Verunsicherung von Interessenten war wohl die zweifelhafte Idee eines PR-Strategen, die Fire-TV-Ankündigung mit einem Medien-Event zu verbinden. Aufgrund der Corona-Virus-Epidemie wurde das für gestern geplante offizielle Launch-Event für Disney+ in Europa jedoch kurzfristig abgesagt. Die Fire-TV-Geräte haben nun stillschweigend wieder ihren Platz auf der Liste der mit Disney+ kompatiblen Geräte eingenommen.

Disney+ wird somit neben iOS-Geräten, Apple TV und Smart TVs auch mit allen Fire TV-Geräten und allen Smart TVs der Fire TV Edition kompatibel sein, zudem lässt sich das Angebot auch auf Amazons Fire Tablets nutzen. Der Streamingdienst startet 24. März. Wer das Angebot noch vor diesem Termin bucht, bezahlt im ersten Jahr nur 59,99 Euro und damit 10 Euro weniger als regulär. Alternativ kann man Disney+ auch auf Monatsbasis für jeweils 6,99 Euro buchen.

Disney+ gestattet die gemeinsame Nutzung im familiären Umfeld, hier sind bis zu sieben eigenständige Nutzerprofile und vier gleichzeitige Streams möglich. Zudem sind Downloads der Inhalte auf bis zu zehn Geräte in unbegrenzter Zahl erlaubt.

Disney+: Diese Geräte sind kompatibel

Das Angebot von Disney+ kann mithilfe diverser Mobilgeräte, Webbrowser, Spielkonsolen, Set-Top-Boxen und Smart-TVs genutzt werden. Im Detail nennt Disney aktuell die unten aufgelisteten Geräte.