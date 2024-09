Madrid gegen Stuttgart: Prime Video mit Champions-League-Knaller

Nachdem die Bundesliga bereits in vollem Gang ist, läuft heute auch die neue Saison in der Champions League an. Abonnenten von Amazon Prime dürfen sich dabei wieder auf Live-Übertragungen der Topspiele am Dienstag freuen.

Am heutigen Dienstag geht es hier zumindest aus deutscher Sicht gleich mit einem kleinen Knaller los. In der Begegnung Real Madrid gegen den VfB Stuttgart treffen der Champions-League-Gewinner der vergangenen Saison und der deutsche Vizemeister aus der letzten Spielzeit aufeinander.

Der Anpfiff in Madrid erfolgt um 21 Uhr. Die Übertragung bei Prime Video beginnt eine Stunde früher mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Als Kommentatoren hat Amazon Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes verpflichtet.

Echtzeit-Infos per X-Ray unbedingt ausprobieren

In der vergangenen Saison konnte Prime Video mit sehr guter Bildqualität und sehr gut implementierten Zusatzinformationen rund um die Begegnung punkten. Amazon nutzt hier seine auch von über Prime Video angebotenen Filmen und Serien bekannte X-Ray-Funktion für die Anzeige von Statistiken und Highlights, Live-Kommentaren oder Informationen zu den Teams und Spielern. Unter anderem werden hier in Echtzeit gefallene Tore, Ballbesitz, Schüsse, Eckstöße, Karten, zurückgelegte Entfernungen oder Pass-Statistiken angezeigt.

So könnt ihr während die Live-Übertragung läuft auf die X-Ray-Funktion von Prime Video zugreifen:

Fire TV: Klicke auf der Fernbedienung auf die Schaltfläche „Nach oben“.

iPhone/iPad/Android: Drehe das Gerät senkrecht um seine Achse oder tippe auf die X-Ray-Schaltfläche oben links auf dem Bildschirm.

Web: Tippe auf „Statistiken und Highlights“.

Prime-Abo ist längst mehr als kostenloser Versand

Ob sich das Abonnement von Amazon Prime lohnt, hängt inzwischen vor allem davon ab, was ihr über den kostenlosen Versand bei Amazon-Bestellungen hinaus davon nutzt. Die Zeiten, zu denen man das Abonnement ausschließlich der günstigen und schnellen Versandoptionen wegen gebucht hat, sind definitiv vorbei. Die Investition lohnt sich erst dann, wenn man auch das „Beiprogramm“ von Amazon Prime nutzt. Allem voran dürfte hier natürlich der Zugriff auf Prime Video stehen. Amazon Prime lässt sich aktuell für 8,99 Euro im Monat oder zum Jahrespreis von 89,99 Euro buchen.