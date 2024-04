HomeKit-Steckdosen mit Verbrauchsmessung im 4er-Pack je 10,40 Euro

Wenn ihr Verwendung für einen Satz günstige HomeKit-Steckdosen mit der Möglichkeit zur Verbrauchsmessung habt, lohnt es sich bei einem aktuellen Angebot von Refoss zuzuschlagen. Deren WLAN-Steckdose mit HomeKit bekommt man im Viererpack bereits zum Preis von 10,40 Euro pro Stück.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr den Rabattgutschein für 30 Prozent Preisnachlass auf der Produktseite aktivieren. Der Endpreis für das Viererpack senkt sich dann beim Kaufabschluss auf 41,60 Euro.

Diese Variante der von Refoss vertriebenen HomeKit-Steckdosen bietet neben der Möglichkeit zum An- oder Abschalten der Stromzufuhr über HomeKit hinaus die Möglichkeit, den Stromverbrauch von angeschlossenen Geräten zu messen. Ebenso kann man die Steckdose dazu verwenden, die Erzeugungsleistung eines verbundenen Balkonkraftwerks zu erfassen.

Die Messung des Stromverbrauchs oder der Erzeugungsleistung ist zumindest bislang allerdings keine von HomeKit unterstützte Funktion. Hierfür muss man die App des Herstellers verwenden. Ansonsten lassen sich die Steckdosen in vollem Umfang über HomeKit steuern und auf diesem Weg auch in Automationen einbinden. Für die manuelle Bedienung ist obendrauf ein direkt in die Steckdose integrierter Schalter verfügbar. Die Abmessungen der einzelnen Steckdosen werden vom Hersteller mit 5 × 5,7 × 6,3 Zentimetern angegeben.

Auch Außensteckdose deutlich günstiger

Beachtet, dass Refoss auch eine mit HomeKit kompatible Steckdose ohne die Möglichkeit zur Verbrauchsmessung im Programm hat. Diese wird aktuell ebenfalls dank Rabattgutschein ähnlich günstig angeboten, verzichtet jedoch auf diesen hier und da dann doch recht nützlichen zusätzlichen Leistungsumfang.

Refoss bietet zudem auch seine HomeKit-Außensteckdose für kurze Zeit deutlich günstiger an. Der Preis für die nach IP44 gegen Spritzwasser und Staub geschützte Doppelsteckdose lässt sich per Rabattgutschein vorübergehend auf 25,38 Euro reduzieren.