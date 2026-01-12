Nass-Trocken-Sauger von Tineco mit massivem Preisnachlass

ifun.de — Apple News seit 2001. 45 495 Artikel

Mit dem Floor One S7 Stretch Ultra und dem Floor One S7 Stretch Steam haben wir zuletzt zwei preislich etwas höher angesiedelte Nass-Trocken-Sauger von Tineco vorgestellt. Grundsätzlich dürfte die mit der Steam-Variante mögliche Dampfreinigung für einen großen Teil der Nutzer überflüssig sein. Die Standardmodelle dieser Produktkategorie haben sich aber – weitgehend unabhängig vom Hersteller – in vielen Haushalten etabliert. Während Reinigungsroboter ihre Vorteile bei der automatisierten Unterhaltsreinigung haben, punkten die Nass-Trocken-Sauger unschlagbar, wenn es darum geht, größere Verschmutzungen zu beseitigen.

Tineco Breeze1

Wer etwas mehr investieren will, bekommt mit dem Floor One S7 Stretch Ultra von Tineco inzwischen schon für 320 Euro ein erstklassiges Gerät aus dieser Kategorie. Nochmal deutlich günstiger wird es, wenn man zum Tineco iFloor 5 Breeze Complete greift (ja, die Produktnamen sind furchtbar). Tineco bietet das Gerät derzeit um die Hälfte reduziert zum Preis von 149 Euro über Amazon an.

Das in unseren Augen wichtigste Unterscheidungsmerkmal der beiden Geräte ist die Handhabung. Während sich der „Stretch Ultra“ extrem gut lenkbar zeigt und auch flach auf den Boden gelegt werden kann, um unter Möbel zu fahren, fehlt dem „Breeze Complete“ diese 180-Grad-Option. Das Modell ist daher vor allem für offene Flächen und Räume geeignet, in denen man wie im Video zu sehen, ein Möbel wenn nötig auch mal wegrücken kann.

Funktionsweise der Nass-Trocken-Sauger

Grundsätzlich funktionieren diese Geräte so, dass der Boden durch eine rotierende Walze feucht gereinigt wird. Das Schmutzwasser wird in einen separaten Tank abgepumpt und man kann in einem Arbeitsgang auch Staub, Haare und sonstige Partikel mit einsaugen. Das Gerät kann zudem verwendet werden, um verschüttete Flüssigkeiten aufzunehmen. Abschließend werden die Walze und Verbindungswege automatisch gereinigt, sodass man selbst nur noch den Schmutzwassertank leeren und sauber machen muss.

Im Lieferumfang sind auch zum Aktionspreis neben dem Nass-Trocken-Sauger selbst zwei zusätzliche Walzen, ein zusätzlicher Trockenfilter und zwei Flaschen Reinigungslösung enthalten. Das Reinigungsmittel von Tineco muss aber nicht zwingend verwendet werden, die Geräte liefern auch mit klarem Wasser sehr gute Ergebnisse.

  • Hat jemand Erfahrung mit dem Ding?
    Kann man Tropfwasser vom nassen Auto in der Garage damit seriös aufsaugen?

  • Können die Dinger auch telefonieren und laufen mit iPutzOS 12.5 oder warum ist das eine News Wert?

  • Leider haben Tineco Geräte eine geringe Halbwertzeit. Wer billig kauft, kauft 2x gilt für diese Marke meiner Erfahrung nach ärgerlicherwise uneingeschränkt

