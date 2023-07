Napoleon: Apple trailert neuen Ridley-Scott-Film

Und was der jetzt verfügbare Trailer ankündigt lässt sich wohl am besten als monumentaler Action-Kostümfilm beschreiben, der sich auf unterschiedliche Stationen im Leben und Wirken von Napoleon Bonaparte fokussiert.

Der seit wenigen Stunden verfügbare Trailer des neuen Ridley-Scott-Films Napoleon hat uns direkt noch mal den Termin des traditionellen Thanksgiving-Festes nachschlagen lassen: Am 23. November ist es so weit. Dann feiern die Amerikaner nicht nur ihr wichtigstes Familienfest, mit Napoleon bringt Apple bereits einen Tag zuvor auch eine Prestige-Produktion in die Kinos, die im Nachgang dann auch auf Apple TV+ ausgestrahlt werden soll.

