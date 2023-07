Prime Day: Die Angebote von BASEUS im Überblick

Für iPhone-Anwender bietet BASEUS im Rahmen des Prime Day sowohl seine MagSafe-Powerbank mit Standfuß reduziert an als auch das wuchtig wirkende Modell mit 20.000 mAh. Die Powerbank versteht sich auf die induktive MagSafe-Ladung, kann aber auch per Kabel mit dem iPhone verbunden werden und liefert dann eine Ladeleistung von 20 Watt, was genug ist um Apples Schnelllademodus zu aktivieren.

Ein Konzept, das BASEUS so ähnlich auch in einem liegenden Formfaktor anbietet und sein 100-Watt-Netzteil ebenfalls mit einer Steckdosen-Verlängerung sowie zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports anbietet.

Insert

You are going to send email to