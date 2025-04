Apple-Ladengeschäfte und Amazon mit Sonderrabatt auf Zubehör

In den Ladengeschäften von Apple läuft heute die Aktion „Earth Day 2025“ an. Im Rahmen der Initiative können Kunden ihre gebrauchten Geräte an den offiziellen Standorten von Apple abgeben und erhalten im Gegenzug einen Rabatt von zehn Prozent auf ausgewähltes Zubehör.

Die Aktion läuft noch bis zum 16. Mai und ist nicht online, sondern ausschließlich in physischen Apple Stores gültig. In Deutschland gibt es aktuell 16 Apple-Ladengeschäfte in acht verschiedenen Bundesländern. Die komplette Liste findet ihr hier.

Voraussetzung für den Rabattanspruch ist die Rückgabe eines sogenannten „teilnahmeberechtigten Geräts“. Dazu zählen neben Apple-Geräten von den AirPods bis hin zu Computern und Displays auch Produkte von anderen Herstellern, darunter Smartphones, Tablets, Computer, Kopfhörer, Smartwatches sowie verschiedene Peripheriegeräte wie Drucker, Tastaturen oder externe Festplatten.

Aktion „Earth Day 2025

Vorbehaltlich der hierin aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Kund:innen, die ein Teilnahmeberechtigtes Gerät (wie nachstehend definiert) an einem Zugelassenen Standort der Wiederverwertung zuführen, 10 % Rabatt auf den Verkaufspreis eines Teilnahmeberechtigten Zubehörartikels.

Da sich der von Apple beworbene Rabatt ausschließlich auf Zubehörartikel bezieht, hält sich die Attraktivität der Aktion in unseren Augen jedoch in Grenzen. Apple nennt hier beispielsweise Ladegeräte, Kabel, Schutzhüllen, Eingabegeräte wie die Magic Mouse oder das Magic Trackpad sowie verschiedene Apple Watch-Armbänder und die AirPods 4. Vermutlich bekommt man all diese Produkte bei anderen Anbietern ohnehin schon das ganze Jahr über mit gleichem oder höherem Preisnachlass.

Amazon-Aktion macht die Produkte noch günstiger

Im Apple Store bei Amazon läuft beispielsweise gerade eine Aktion, in deren Rahmen man die genannten Produkte zum Teil noch mit zusätzlichen Preisnachlässen bekommen kann.

Der Apple Pencil USB-C ist hier beispielsweise mit 16 Prozent Rabatt für 75 Euro erhältlich. Für den Apple Pencil Pro bezahlt man 129 Euro statt 149 Euro. Der Preis für die Magic Mouse wurde um 24 Prozent auf 65 Euro gesenkt und auch Produkte wie die AirPods, die AirTags, das Magic Trackpad oder Tastaturen bekommt man hier günstiger als bei Apple – selbst mit dem zehnprozentigen Sonderrabatt.